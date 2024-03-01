Вечерний @Калининград: привязанные к Литве, обонятельный затык и непуганые застройкой

Губернатор Антон Алиханов обещает уже в этом году «отвязаться» от Литвы. Точнее, справиться с логистической зависимостью от нее. Вопрос, почему проблема решается (да и решается ли) только сейчас, а не была упреждена изначально в тучные годы, задавать как-то не принято. Впрочем, еще в 2022 году глава многострадального региона полагал, что наши потребности в новых морских судах почти закрыты. Сколько еще раз прозвучат обещания — бог весть. К другим, чуть менее фантазийным, новостям пятницы.





С 1 марта Литва, кстати, запретила высадку из транзитных поездов, следующих по ее территории в направлении Калининграда. В последнее время этой возможностью пользовались многие обладатели европейских паспортов и видов на жительство, которые по разным причинам посещали Россию. Например, те, у кого есть второе гражданство. Теперь им придется ехать, например, через Турцию или Сербию. Или добираться в полуэксклав на самолете, а отсюда — на автобусе. В Калининградской области ждут, что теперь купить билет на поезд при возвращении из «большой» России станет проще. «Новый Калининград» рассказывает об этом и других нововведениях первого месяца весны.

В прошлом году были закрыты оба мусорных полигона, на которые свозились отходы из Калининграда. Теперь их нужно отправлять на восток области — и для того, чтобы тариф не вырос во множество раз или перевозчики не разорились, в областном центре стали открывать «станции перегрузки мусора. На них отходы свозят, там они как-то сортируются и перемещаются по назначению. Проблема разве что в том, что официально предназначенных для этого земельных участков в городе практически нет — в итоге жители соседних домов вынуждены терпеть вонь и нашествие крыс. Во все инстанции сыплются жалобы — как в случае с площадкой по Правой набережной, прокуратура находит нарушения. В ситуации разбирался корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе проанализировала объявления о продаже домов в поселке Янтарном. Сегодня это один из самых перспективных курортов, который пока еще не застроен так, как Светлогорск или Зеленоградск. По всей видимости, именно поэтому предложения на местном рынке недвижимости не так разнообразны, как в других приморских местах. Впрочем, после того, как сюда дотянут новую ветку Приморского кольца, ситуация может в корне поменяться. А пока что местные продавцы недвижимости пытаются «брать» не интерьерами, а близостью к морю и Синявинскому озеру. А у кого-то и вовсе полгектара леса припасено. Подробности — в нашем традиционном обзоре.

В материале использовано фото организации «Зелёный фронт» и с сайта kaliningrad.cian.ru