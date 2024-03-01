Нарушения на Правой набережной назвали следствием закрытия мусорных полигонов (фото)

В компании «Блеск-Профи» отреагировали на запрос «Нового Калининграда» по поводу прокурорской проверки на принадлежащей ей станции перегрузки твердых коммунальных отходов, расположенной в Калининграде на Правой набережной. Связавшийся с «Новым Калининградом» сотрудник компании пояснил, что представляет интересы Виталия Плавского (учредителя компании «Блеск-Профи», депутата Городского совета Калининграда, который в частности, входит в комиссию по городскому хозяйству).



«Если указанная территория на самом деле находится в зоне подтопления, то это не значит, что она не может быть поднята выше уровня дороги и ручья примерно на метр, — пояснил представитель Плавского. — У нас она поднята, и вся территория, на которой производится деятельность, вымощена железобетонными плитами, по краю которых расположен железобетонный короб. Стоки из этого короба уходят в приемники, и эту жидкость откачивает „Водоканал“, соответствующие договоры у нас есть».

Договоры на дератизацию, как уверяет сотрудник «Блеск-Профи», у компании также имеются, и соответствующие мероприятия «проводятся своевременно» (акты выполненных работ у компании якобы также в наличии).

«На момент проведения проверки документы были перемещены в архив, — пояснил он. — В те сроки мы своевременно предоставить их не смогли. Но ежемесячную дератизацию мы проводили».

Отсутствие на территории навесов, как пояснил представитель Плавского, также допускается. «У нас перевалка отходов, мы их не накапливаем, — сообщил он. — Мы их высыпаем на землю, а потом переваливаем в контейнеры для дальнейшей транспортировки. Если у нас ломается техника и что-то вовремя вывезти не получается, мы используем тенты 10 на 10 метров, которые позволяют накрыть отходы от осадков».

По поводу вида разрешенного использования земельного участка, где находится станция перегрузки ТКО, собеседник пояснил, что «в Калининграде всего один земельный участок позволяет осуществлять данный вид деятельности». «Мы сейчас на этапе перевода нашего участка под соответствующий вид деятельности, и это небыстрый процесс», — добавил он.

Представитель компании также дал понять, что появление подобных площадок для перегрузки отходов в Калининграде — вынужденная мера, вызванная закрытием крупных полигонов, на которые вывозился ранее мусор из областного центра. «Мы постарались выбрать место на максимальном удалении от жилых домов, — продолжил он. — Порядка 20 миллионов рублей у нас было вложено в плиты и инфраструктуру, чтобы максимально соответствовать действующему законодательству».

О проблемах, связанных с появлением площадки перегрузки ТКО на Правой набережной, 12 февраля сообщала пресс-служба природоохранной прокуратуры. По ее данным, на месте была проведена проверка после обращений местных жителей. По ее результатам ревизоры собирались «дать оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического, земельного и водного законодательства при организации работ по обращению с отходами».

29 февраля о подробностях своей проверки сообщили экологи из организации «Зеленый Фронт», указавшие на ряд нарушений, допущенных при организации площадки (их выводы подтвердила природоохранная прокуратура).

Отметим, что в августе 2023 года природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе станции перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской в Калининграде.

Осенью 2023 года администрация Гвардейского округа в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» заявляла о том, что мусорный полигон в Ельняках закрыт с середины мая. Сообщалось также, что с 1 июня свалка функционирует только для размещения промышленных и строительных отходов четвертого и пятого класса опасности. При этом региональное министерство экологии и природных ресурсов заявляло о закрытии свалки в июне после второго пожара.

С 15 июня 2023 года был закрыт (но продолжил принимать отходы для сортировки) полигон твёрдых коммунальных отходов в районе посёлка Круглово в Зеленоградском округе. Он был основным для вывоза мусора из Калининграда.

По данным министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Олега Ступина, в Калининградской области за год образуется около 450 тысяч тонн отходов. Большая их часть образуется в Калининграде.

Текст: Иван Марков, фото: «Зеленый Фронт» и пресс-служба природоохранной прокуратуры