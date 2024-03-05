Вечерний @Калининград: таланты Кропоткина, цветы Алиханова и время доносить

Можно бесконечно смотреть на три вещи — огонь, воду и презентации книг спикера заксобрания Андрея Кропоткина. Намедни вышла восьмая из них — под интригующим названием «Калининград-Кёнигсберг». Даром что автор несколько месяцев назад при общении с журналистами слово «Кёнигсберг» отказывался произносить напрочь и заявил, что «уже в 1255 году был образован город Калининград». Но случилось нечто еще более страшное, чем написание того, что нынче нельзя называть. Свой последний опус писатель-единоросс решил посвятить юбилею Иммануила Канта — и ткнул пальцем прямо в небо, учитывая недавний наскок на философа со стороны губернатора Антона Алиханова. Но труд уже ушел в типографию — не выбрасывать же, право, тираж. А теперь к другим, чуть менее рачительным, героям новостей вторника.







Губернатор Антон Алиханов, кажется, закончил гадать на кофейной гуще — и твердо решил: на месте Дома Советов будет цветущий сад. Или не будет, или не сад, или не цветущий. Калейдоскоп концепций, пожеланий, намерений и слухов по поводу того, что должно появиться на бывшей Королевской горе, давно уже слился в серо-бурое нечто. Одно ясно: замок там восстанавливать не собираются, на это у властей региона при всем их прагматизме и технократизме не хватило бы характера и в куда более травоядные времена. Как, впрочем, и оставить Дом Советов — сейчас.





Времена теперь действительно хищнические. С 8 по 10 марта в Калининграде должен был пройти книжный фестиваль «МАРТ» (6+). Он предусматривал лекции литературоведов, дискуссии о современной прозе, встречи с писателями, кинопоказы, творческие мастер-классы для детей, книжную ярмарку и несколько театральных постановок. Радетели за все скрепное против всего идеологически далекого (да, в Калининградской области быстро нашлись и такие) тут же увидели в программе педофилию, трансвестизм (именно так, через запятую) — да и в целом непопадание в такт с государством на марше. Кто-то из обличителей узрел в афише Николая Солодникова — мужа своей жены-иноагента: он «уже полгода молчит в инфополе, но я не думаю что они различных взглядов» (орфография и пунктуация сохранены), — и тут же побежал строчить открытый донос «ВКонтакте». Занятно, что в областном правительстве вслух доносчиков поддерживать не стали и предпочли в своих комментариях от них дистанцироваться. Запах, очевидно, слишком дурён даже для властей. Впрочем, и свое участие во всей этой истории они подтверждать не стали, а фестивальные площадки дружно решили отказать устроителям «МАРТа», очевидно, исключительно по собственной воле. Подробности — в материале «Нового Калининграда».





Но были сегодня и хорошие новости. В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда. Малыщ чувствует себя хорошо, ежедневно прибавляет в весе по 200-300 граммов. Имя новорожденному пока не дали (по традиции, для этого проводится конкурс среди посетителей). Его родители — Кайя и Лектер, прибывшие к нам несколько лет назад из Дании и Чехии соответственно. Что еще раз доказывает — любовь не знает ни границ, ни национальностей. Чего и вам желаем.

В материале использовано фото пресс-службы Областного заксобрания