Вечерний @Калининград: изгнание неугодных, замшелые нападки и почему идут в доктора

Из областного градсовета выводят троих архитекторов. Так совпало, что неугодные — те, кто последовательно выступал против самых одиозных проектов застройки. «Если они хотят иметь послушный градсовет, пусть они его получат», — прокомментировал один из исключаемых, Олег Копылов. Глядя на градостроительную вакханалию в Калининграде и приморских городах, когда появляются микрорайоны без школ, детсадов и клочков зелени, сложно представить, что может быть хуже. Но, видимо, может. Да и времена, когда критика могла на что-то повлиять, давно прошли. Подробности — в материале «Нового Калининграда». А теперь к другим новостям четверга.







О том, что на Аллее Смелых когда-то был калининградский мясокомбинат, знает, наверное, каждый местный житель возраста 30+. Остальные догадываются о его существовании благодаря названию «конечной» остановки трамвая № 5. Закрывшееся более 10 лет назад предприятие было создано на территории бывшей скотобойни Розенау, построенной в 1893-1895 годы. На этой неделе комплекс цехов Розенау включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это означает, что застройщики уже не смогут просто так снести старинные здания. Но и до их восстановления и возвращения к жизни, судя по всему, далеко. В этом убедилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова — оцените состояние комплекса и вы.





Метаморфозы, которые происходят с отношением российского государства к наследию Иммануила Канта, начались не вчера и даже не позавчера. Первая замена эпитета «столп философии» на ярлык «ядовитый мыслитель» случилась еще в начале 19 века при Александре I, поэтому недавний выпад губернатора Антона Алиханова абсолютно не нов, (и, добавим от себя, даже немного замшел). Об этом рассказал в своей лекции, которая прошла на площадке Гёте-Института в Москве доктор философских наук, завкафедрой истории зарубежной философии РГГУ Алексей Круглов. А еще — о том, можно ли найти следы кантовского учения в российской Конституции и о человеческом достоинстве. Доклад послушала заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина.





Проблемы дефицита врачей в Калининградской области, невысоких зарплат и больших переработок в здравоохранении сейчас в топе новостей. Но те, кто поступает вопреки всему и идет в эту, получается, не очень престижную сферу, все равно есть. От них она и будет зависеть. Дарина Адомавичюс — врач анестезиолог-реаниматолог, окончила БФУ им. И. Канта, работает в отделении реанимации БСМП и Зеленоградской ЦРБ. В студенчестве трудилась медсестрой в корпусе для ковидных больных на Острове. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова поговорила с молодым доктором о том, насколько сложно сегодня работать врачом, что самое трудное в работе реаниматолога и почему вчерашние школьники, несмотря ни на что, выбирают эту профессию.





«Недвижимость Нового Калининграда» в традиционном еженедельном дайджесте проанализировала объявления на популярных сайтах о продаже домов в Балтийске. Например, это шале в составе двух домов в поселке Павлово за 65 млн рублей. За эти деньги покупатель получит «элегантный внутренний и внешний дизайн», 3 камина внутри и один — снаружи. Фотографии интерьеров и круглые суммы — по ссылке.





Благодаря Кларе Цеткин и Розе Люксембург нас ждут три дня выходных. «Афиша Нового Калининграда» рассказывает, как интересно их провести и наконец-то почувствовать весну. В арсенале уикенда — посвящение Сейлор Мун, ностальгия по «Зачарованным», электропляски, черная комедия о феминизме и не только. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.