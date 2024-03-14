Вечерний @Калининград: изнасилованные «Газификацией» и «Амбер» с шашечками

Перевод калининградцев на новые газовые рельсы ознаменовался очередным пердимоноклем. Как только более-менее улеглись страсти по принуждению к любви с «Калининградгазификацией», заключившие с ней договоры жители региона начали массово получать письма (бумажные, что характерно) с угрозами отключить голубой огонек. Предлог — отсутствие информации о том, что акт случился. Сейчас монополист публикует сообщения на сайте, называя случившуюся рассылку «технической ошибкой» из-за «сбоя в работе программного обеспечения». Однако тех, кто договоров заключать не стал, все же призывают написанному ранее верить и бояться репрессий. К другим, чуть менее запутанным, новостям четверга.

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В горсовете Калининграда случилась «буря в стакане» из-за новых требований к помощникам депутатов. Нижний порог их возраста хотят изменить — точнее, ввести. По необъяснимому замыслу руководства совета, помогать на общественных началах сможет только гражданин РФ, достигший 18 лет. Невинное, казалось бы, требование неожиданно вызвало скандал. Депутаты-коммунисты заявили, что положение будет противоречить федеральному законодательству, рассказали, что действительно привлекали несовершеннолетних помощников, и привели в пример Чечню, где таковыми могут стать 13-летние школьники. С протестующими с иногда присущей ему экспрессией взялся спорить глава Олег Аминов. В целом дискуссия напомнила блаженные времена, когда политическая жизнь бурлила не только на муниципальном уровне. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков — о подробностях.

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Компания «Кёниг Рент» начала использовать в Калининграде произведенные на «Автоторе» электрокары «Амберавто А5» в качестве такси. До конца апреля бизнесмены обещают выпустить на городские улицы до полусотни таких машин, а через два года заменить ими половину своего парка (сейчас у них порядка 300 авто). Также электромобили хотят использовать для каршеринга. Региональные власти обещают меры поддержки для участников рынка электротранспорта, в том числе для них могут снизить транспортный налог. Бизнесменам, строящим заправочные станции для таких авто, компенсируют часть затрат. Сейчас таких станций около двух десятков, к концу года их число должно удвоиться. А четверг, 14 марта, первые пять единиц электротакси показали калининградским журналистам, среди них была и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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Калининградская «Балтика» после обидной серии в рамках Премьер-лиги наконец одержала победу, выйдя в полуфинал другого турнира — Кубка России по футболу. Причем, обыграла не кого-нибудь, а московский «Локомотив» — в результате трудной борьбы, ознаменовавшейся серией пенальти. Все это случилось словно в насмешку над предыдущими матчами, когда, несмотря на хорошую игру, балтийцы ничем особенным болельщиков порадовать не могли, оставшись одним из аутсайдеров турнирной таблицы. В нынешний раз основное время закончилось со счетом 1:1 — первый мяч в свои ворота пропустили балтийцы, но на 53-й минуте Данила Козлов сравнял счет. В серии пенальти калининградская команда одержала победу со счетом 7:6.

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Предстоящие выходные рискуют расколоть город на празднующих Масленицу и День святого Патрика. «Новый Калининград» рекомендует отметить оба праздника и не только: в ближайший уикенд нас ждут «угарный пиратский панк-фолк», спектакль в квартире художницы, прощание с Берлином, «старческий рэп» в местном баре и многое другое. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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