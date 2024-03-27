Вечерний @Калининград: долгожданный «шар», горизонт блокады и перетягивание Канта

Президент Владимир Путин официально поручил достроить корпус-шар Музея Мирового океана «Планета Океан» до конца 2024 года. Объект уже стал знаменитым не по причине необычной формы, а из-за многочисленных переносов сроков сдачи: изначально его планировали открыть аж к Чемпионату мира по футболу 2018 года. К слову, отвечает за это сейчас не ММО и, вопреки распространенному мнению, даже не губернатор Алиханов, которого Путин, впрочем, во время последнего визита потроллил фразой «где деньги, Антон?», разошедшейся по всему рунету. Тогда ему пообещали, что здание введут в этом году — сейчас наконец появилось поручение. Впрочем, не только такое. Об этой и других новостях среды — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





Руководство Музея Мирового океана в интервью «Новому Калининграду» на днях напомнило, что, несмотря на обозначенные сроки ввода, первых посетителей «Планета Океан» примет примерно следующей весной: нужно время на подготовку экспозиции, для которой уже все закуплено — и даже «рыбы в аквариумах растут». Что до других поручений Владимира Путина, сделанных по итогам поездки в регион и опубликованных сегодня — правительству России предписано увеличить объем средств на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении. Обозначен и предварительный горизонт действия этих выплат: в 2024 и 2025-2027 годах. Также благодаря перечню поручений стало известно о планах провести в Калининградской области эксперимент «по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта». Для этого кабмин должен представить свои предложения.





Год с небольшим назад губернатор Антон Алиханов пообещал построить новый корпус для Центра развития одарённых детей. Центр открыли 11 лет назад, и тогда министр образования Светлана Трусенева называла его «точкой отсчёта развития региональной системы по выявлению и поддержке высокомотивированных и способных школьников». А в этом году стало известно, что ЦРОД объединяют с другим учебным заведением. Это одна из ведущих школ Калининграда — «Школа-интернат лицей-интернат» (более известная как ШИЛИ). Зачем все это нужно, чиновники объясняют самыми благими намерениями (сделать обучение талантливых детей более эффективным), но пока об условиях приема в раздувшуюся ШИЛИ (именно она будет правопреемником) ничего не известно.





«Новый Калининград» продолжает серию материалов, доступным языком рассказывающих о работах Иммануила Канта. Многие калининградцы считают его «своим» и были обескуражены недавними нападками на наследие философа со стороны губернатора Антона Алиханова. Последний обвинил ученого в том, что он является «духовным творцом современного Запада», и в целом высказался о его наследии неприязненно, связав с «глобальным хаосом» и заявив, что он «имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине». Между тем назвать главу Калининградской области экспертом-кантоведом сложно. Возможность понять, какую роль играет Иммануил Кант в том числе для России, предоставил Гёте-Институт в Москве. Очередную лекцию по теме на его площадке прочитал философ Вадим Чалый, долго работавший в Калининграде, а с прошлого года занявший профессорскую должность в МГУ. Его выступление было посвящено, пожалуй, самому известному кантовскому трактату — «К вечному миру». Приводим краткие выдержки.