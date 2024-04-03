Вечерний @Калининград: трагедия ремонта и калининградский террор

Министерство транспорта России, оказывается, «уделяет пристальное внимание вопросам повышения доступности услуг воздушного транспорта и роста мобильности населения». Так в Минтрансе ответили на запрос «Нового Калининграда» о том, контролирует ли оно, как авиакомпании соблюдают данное им же поручение временно заморозить цены на авиабилеты в/из Калининградской области. Те, кто покупает сейчас билеты в Москву на «майские» по 30 тысяч рублей, хорошо оценят это «пристальное внимание». И рост мобильности тоже оценят. К другим новостям среды.





В Гурьевском округе по статье «Терроризм» задержан подозреваемый в причастности к инциденту с поездом Советск-Калининград. Последний накануне частично сошел с рельсов из-за того, что на рельсах оказался бытовой газовый баллон. Более 200 пассажиров пришлось эвакуировать. Задержанному — 20 лет, это житель поселка Константиновка. Он дал признательные показания.





Фонд капитального ремонта регулярно рассказывает об очередных приведенных в порядок зданиях, которые ремонтировались «по решению губернатора Калининградской области» (это значит, что жильцы в софинансировании не участвовали). В 2024 году на ремонт таких зданий из областной казны выделено 1,4 млрд рублей. При этом порядка попадания домов в заветный список не существовало в течение 6 лет: он был опубликован буквально несколько дней назад. То есть, ответа на вопрос, по каким критериям принимались решения, нет. Возможно, единственным критерием был маршрут поездок губернатора Антона Алиханова. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова разбиралась в том, как сейчас может обычный дом войти в список тех, что ремонтируются по поручению за счет областного бюджета.





Улица Красная, которую сейчас заканчивают ремонтировать, так и не перестала быть проблемной. В конце декабря на слова о поломанной плитке и криво уложенной брусчатке горвласти говорили, что «трагедии делать не нужно, а выводы для себя, конечно, мы сделали». И вот прошло три месяца, местные жители по-прежнему жалуются на плитку и брусчатку, а представитель компании-подрядчика заявил о том, что объект будет сдан после реконструкции до конца апреля. Самое время оценить, какие именно выводы были сделаны — для этого на Красную отправилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.