Вечерний @Калининград: команда жизни, лицо театра и почему не льется бетон

Строительство поликлиники на Расковой ожидаемо превратилось в полосу препятствий. «Чего, где бетон? Ничего не льется, я не вижу», — делано недоумевал сегодня на заседании правительства губернатор Антон Алиханов. До конца года, по его словам, открытия не видать. Но кому, как не ему, знать, что и на следующий особо надеяться не приходится. Выбранный подрядчик много лет проваливает самые разные проекты — от восстановления дома Ловиса Коринта в Гвардейске до реконструкции улицы Рокоссовского в Калининграде. Но — о чудо — продолжает получать заказы. Об этой и других новостях четверга — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





Также Антон Алиханов на заседании правительства сообщил, что достроенный с грехом пополам онкоцентр ждет сложная система лицензирования, которая растянется на несколько месяцев. Возможно, объект придется вводить в строй поэтапно. Меж тем, как рассказала директор территориального Фонда обязательного медстрахования Татьяна Демина, в прошлом году на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями было направлено 1,986 млрд рублей, что выше запланированной суммы на 14%. За лечение онкологических больных калининградцев в других регионах терфонд заплатил около 400 млн рублей.





«Новый Калининград» продолжает серию интервью, призванную рассказать о ситуации в здравоохранении, посмотрев на нее глазами самих медиков. Артур Кулешов — молодой врач анестезиолог-реаниматолог. Пять с половиной лет назад он окончил ординатуру, где учился по целевому направлению от министерства здравоохранения Калининградской области. После этого несколько лет работал в реанимации БСМП, отрабатывая «целевое». И параллельно — еще на двух работах в других медучреждениях, дежуря по несколько суток подряд — собственно, уже одно это характеризует ситуацию как нельзя красочнее. Обозреватель Оксана Майтакова поговорила с ним о совмещениях, о том, как это отражается на семейной жизни, о подводных камнях обучения «целевиков» и о том, что переживает врач, который долгими часами сражается за жизнь пациента.





Владелец заброшенной виллы на Тельмана,19 в Калининграде готовит проект ее реконструкции, сообщают власти. Ранее здесь базировался ансамбль песни и пляски Балтфлота, и когда тот покидал это и соседнее здание в 2000 году, они были в отличном состоянии. А потом, как это часто бывает с имуществом Минобороны, украшавшие улицу дома годами гнили, превратившись в итоге в руины. Подробнее — в материале «Нового Калининграда».





Ежегодно Калининградский областной драматический театр проводит конкурс сценического мастерства «Свое лицо». На этот раз экспертам успели представить пять новинок сезона. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина поговорила с театральным критиком, помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова Павлом Рудневым о пытливости провинциального искусства, свободных легких художника и о том, как запреты превращаются в желание говорить на болезненные темы другими способами.





Виниловый маркет в библиотеке, страсти по Ведьмаку, рассказы о Ридли Скотте, миграция птиц на Куршской косе и сказка о замерзшем русском городе, из которого никто не может выбраться, потому что медведь перегрыз электрический кабель, — рассказываем об интересных событиях выходных. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.