Вечерний @Калининград: шаблоны доносов, недосягаемость огурцов и притяжение руин

Медсестрам Детской поликлиники Калининграда, в конце января подписавшим письмо президенту Владимиру Путину из-за низких зарплат, рассылают шаблоны доносов. Заявления содержат циничный и насмешливый текст: «Прошу привлечь к ответственности сотрудника ГБУЗ КО „Городская детская поликлиника“ ХХХХХ (номер телефона) и иных лиц, которые фальсифицировали мою подпись и подпись многих других сотрудников ГБУЗ КО „Городская детская поликлиника“ под неким обращением на имя Президента РФ Путина В.В.». В качестве адресатов лжекляузы значатся прокурор области, руководитель Следственного комитета и начальник УМВД. Отправлены письма с официального адреса одного из филиалов поликлиники: система ощетинилась и отнюдь не намерена устранять причину сестринской жалобы. Наоборот — самых дерзких постараются додавить. Что особенно уместно для региона с острейшим кризисом здравоохранения. К другим новостям пятницы.





За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали существенный рост. Заметнее всего изменение цен на овощи и фрукты. В разделе молочных продуктов также заметны колебания, хотя стоимость этих товаров производители и ритейлеры стараются удерживать примерно на одном уровне более года. Подробнее о ситуации — в традиционном продовольственном мониторинге «Нового Калининграда».





В Калининграде в пятницу, 5 апреля, прошла запись в детские загородные центры. Сайт бронирования путевок «лег» в первые же секунды и снова восстановил работу лишь через 40 минут. Журналист «Нового Калининграда» попытался записать своего ребенка, чтобы выяснить, насколько реально купить путевку в детский центр. Почитайте о том, что из этого вышло.





Жителям Калининградской области впервые пообещали всеобщие авиасубсидии. Эту идею региональных властей поддержал во время январского визита в регион президент Владимир Путин. Как считают чиновники, в таком случае бюджетные деньги «не будут заканчиваться в течение четырех месяцев» и купить дешевые билеты сможет большее количество калининградцев. До тех пор, пока механизм не запущен, цены было поручено заморозить — правда, этого не произошло. В конце марта стоимость билетов до Москвы на май доходила до 26 тысяч рублей. Для экономии жителям рекомендуют ждать запуска обновленной программы. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина попыталась выяснить, как будет работать система льготных авиаперевозок и насколько они будут доступны.





Производство сыра, строительство фахверковой деревни на границе с Литвой, превращение руин тевтонского замка в центр туристического кластера, восстановление полуразрушенной башни Бисмарка — все это проекты, в которые в прямом смысле слова впрягся калининградский предприниматель Иван Артюх. Главным делом, подтягивающим за собой все остальные, сам Артюх называет замок Рагнит, официальное восстановление которого его команда начала летом прошлого года. Как проходит реставрация, изменилась ли концепция, комфортно ли работать под «крышей» РПЦ и готов ли бизнесмен заниматься тевтонской цитаделью всю жизнь, он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову.





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе изучила сайты «Авито», ЦИАН и «Домклик» на предмет продажи домов, расположенных в садовых некоммерческих обществах в областном центре. В прежние времена калининградцы получали свои шесть соток в СНТ, окружавших областной центр по периметру, чтобы возделывать сады и огороды. В последние годы на территории садовых товариществ выросли настоящие коттеджные поселки, в которых теперь люди живут постоянно. Некоторые возвели себе настоящие дворцы, монументальность которых элегантно оттеняется глубиной дорожных колдобин за забором. Подробнее — в нашем традиционном обзоре дорогой недвижимости.