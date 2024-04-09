Вечерний @Калининград: похолодание батарей, обязательства газовщиков и просто магнолии

Власти Калининграда подождали рекордной для апреля жары, посмотрели на прогноз погоды, сделали над собою усилия — и все-таки решили отключить отопление. Как раз перед тем, как должно похолодать до более привычных для апреля значений. К другим, чуть более своевременным, новостям вторника.





«Калининградгазификация» прокомментировала предупреждение, которое было вынесено в ее адрес региональными антимонопольщиками. Так, из заключаемых договоров исключили норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке. Кроме того, теперь газовщики обязуются уведомлять о проведении работ не позднее чем за 20 дней до их начала. При этом непосредственно к тарифам по новым «газовым» договорам претензий у антимонопольной службы пока не возникло, следует из ответа компании. Но она обещает, что выполнит любое соответствующее решение ФАС «после его вступления в законную силу». С учетом изменений подготовлены дополнительные соглашения к договорам, направить их клиентам планируется «в ближайшее время».





В Калининградской области поисковики обнаружили места падения трех самолетов, которые с большой долей вероятности воевали в составе 909-го истребительного авиационного полка «Малый Театр Фронту». Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, последним в минувшие выходные был найден истребитель Як-9Б (эта модель самолета в том числе могла сбрасывать бомбы) в районе поселка Цветное Балтийского округа. Имена пилотов установлены, сейчас поисковики занимаются поиском «железных» доказательств — и осторожно рассказывают о своем расследовании.





В Ботаническом саду зацвели магнолии (и не только). К деревьям с белыми и розовыми цветами выстраиваются целые вереницы из желающих сфотографироваться. Впрочем, очередь начинается ещё на кассе в Ботанический сад, несмотря на будний день. За цветением магнолий кобус, звездчатых и всевозможных гибридов наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юля Власова.