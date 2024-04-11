Вечерний @Калининград: блеск красноречия и покупая луковый пирог

Губернатор Антон Алиханов распорядился выделить деньги семьям, которые затронула трагедия на калининградском траулере «Капитан Лобанов» почти месяц назад. В том числе — семьям троих погибших. При этом власти до последнего скрывали, сколько их было на самом деле, утверждая, что в результате ЧП на борту судна не стало одного человека. Правда вскрылась благодаря настойчивости журналистов — каким было бы распоряжение в противном случае, остается только догадываться. О причинах случившегося официально не объявлено до сих пор. Равно как и о том, возбуждено ли уголовное дело. К другим новостям четверга.





Не трудно догадаться, что журналистская настойчивость властям часто становится поперек жизненно важных органов. Очевидно, именно поэтому губернатор Калининградской области Антон Алиханов в телеграм-чате с представителями общественности «Диалог» назвал сотрудников «Нового Калининграда» «хайпожорами и врунами». Об этом он сказал, комментируя вопрос участника чата по поводу высказываний регионального министра здравоохранения Александра Кравченко о том, что для врачей зарплаты находятся не на первом месте по степени важности. Это, заметим, в регионе, где за последние 4 месяца медики несколько раз писали жалобы президенту Владимиру Путину по поводу низких зарплат.



Министр Кравченко вообще на днях блеснул красноречием. Он поведал областным депутатам, что вверенное ему министерство постоянно занимается повышением доступности медицинской помощи детям. «Новый Калининград» воспользовался этим поводом и поговорил с тремя жительницами области, у которых есть дети разного возраста, чтобы выяснить, что происходило в течение последних 20 с небольшим лет с системой детского здравоохранения. И попытаться понять, почему «повышение» не может вырваться за рамки роковой синусоиды.



В Краснолесье местный предприниматель Наталья Добровольская-Заец планирует открыть ресторан локальной кухни. Те, кто посещал когда-нибудь эти места, наслышаны и о Наталье, и о месте, которое она собирается таким образом возродить — заброшенное здание в центре поселка рядом с памятником погибшим в Первой мировой войне. Два года назад она накрыла строение крышей — на это пошли деньги, которые предприниматель зарабатывает, продавая луковый пирог. Помимо ресторана она задумала фермерскую и сувенирную лавки — чтобы продвать продукты и изделия, которые производят местные жители, фермеры и предприятия. Кое-что из перечисленного должно заработать уже будущим летом.