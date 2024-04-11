Вечерний @Калининград: блеск красноречия и покупая луковый пирог

Губернатор Антон Алиханов распорядился выделить деньги семьям, которые затронула трагедия на калининградском траулере «Капитан Лобанов» почти месяц назад. В том числе — семьям троих погибших. При этом власти до последнего скрывали, сколько их было на самом деле, утверждая, что в результате ЧП на борту судна не стало одного человека. Правда вскрылась благодаря настойчивости журналистов — каким было бы распоряжение в противном случае, остается только догадываться. О причинах случившегося официально не объявлено до сих пор. Равно как и о том, возбуждено ли уголовное дело. К другим новостям четверга.

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Не трудно догадаться, что журналистская настойчивость властям часто становится поперек жизненно важных органов. Очевидно, именно поэтому губернатор Калининградской области Антон Алиханов в телеграм-чате с представителями общественности «Диалог» назвал сотрудников «Нового Калининграда» «хайпожорами и врунами». Об этом он сказал, комментируя вопрос участника чата по поводу высказываний регионального министра здравоохранения Александра Кравченко о том, что для врачей зарплаты находятся не на первом месте по степени важности. Это, заметим, в регионе, где за последние 4 месяца медики несколько раз писали жалобы президенту Владимиру Путину по поводу низких зарплат.

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Министр Кравченко вообще на днях блеснул красноречием. Он поведал областным депутатам, что вверенное ему министерство постоянно занимается повышением доступности медицинской помощи детям. «Новый Калининград» воспользовался этим поводом и поговорил с тремя жительницами области, у которых есть дети разного возраста, чтобы выяснить, что происходило в течение последних 20 с небольшим лет с системой детского здравоохранения. И попытаться понять, почему «повышение» не может вырваться за рамки роковой синусоиды.

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В Краснолесье местный предприниматель Наталья Добровольская-Заец планирует открыть ресторан локальной кухни. Те, кто посещал когда-нибудь эти места, наслышаны и о Наталье, и о месте, которое она собирается таким образом возродить — заброшенное здание в центре поселка рядом с памятником погибшим в Первой мировой войне. Два года назад она накрыла строение крышей — на это пошли деньги, которые предприниматель зарабатывает, продавая луковый пирог. Помимо ресторана она задумала фермерскую и сувенирную лавки — чтобы продвать продукты и изделия, которые производят местные жители, фермеры и предприятия. Кое-что из перечисленного должно заработать уже будущим летом.

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