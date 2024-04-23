Вечерний @Калининград: калийный пшик, угодный отдых и чебуреки с Якоби

Главный санврач региона Елена Бабура призвала калининградцев отдыхать в России. Резон у нее свой: «У нас есть чудесные территории, которые контролируются органами Роспотребнадзора». Зажатые границами жители региона наверняка увидят в этом злую иронию. Особенно, с учетом довольно бледных на фоне средней температуры по общероссийской больнице зарплат. И гигантских цен на билеты в отпускной сезон (хоть их и обещают с 1 мая свести к некому разумному пределу). Поэтому стоит взять на вооружение лозунг «Отдыхайте в Калининградской области». Прямо в собственных квартирах, потому что место снаружи заняли миллионы туристов. К другим, чуть менее трансграничным, новостям вторника.



Запуск калийного рудника в поселке Нивенское Багратионовского округа, планы на которой некогда взбудоражили местных жителей, откладывается аж до 2030-х годов. При этом компания «К-Поташ Сервис», реализующая проект, по-прежнему принадлежит инвестору из Нидерландов. Но в отличие от «протестного» периода, в который до общественности подробно доводились планы и параметры проекта, сейчас фирма о своей работе говорить не стремится. Власти же сообщают, что производственные технологии и документация потребовали корректировок. Например, в части замены оборудования на отечественное — которая, видимо, так непроста, что выходит за рамки президентского срока Владимира Путина. «Новый Калининград» рассказывает, что известно об освоении месторождения в Нивенском сейчас.



Милитаристская метонимия а-ля «Кант — русский трофей», с которой накануне блеснул глава Калининградской области Антон Алиханов, получила отпор одного из ведущих российских кантоведов профессора Алексея Круглова. Он назвал губернаторские эскапады «чиновничьим кантоведением» и заявил: «Кант, как моральное существо, — это не вещь, не трофей и не имущество. И в этом и состоит пафос кантовской философии». Круглов говорил об этом в рамках своего доклада, который прочитал в Калининграде на конгрессе, приуроченном к 300-летию великого философа. Доклад был посвящен понятию человеческого достоинства, и актуален не только в рамках состоявшейся заочной дискуссии. Почитайте.