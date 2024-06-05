Вечерний @Калининград: Приморск, репатрианты и «Песни Бедлама»

Утром в среду на странице во «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных появился пост благодарности жителям, которые обращаются к врио через соцсети (200 обращений за несколько дней). В сообщении говорится о поручении «профильным министерствам и местным администрациям оперативно реагировать на поступающие обращения». Поручение, по правде говоря, выглядит несколько странно, поскольку работой с обращениями граждан давно уже должны заниматься Центры управления регионом через систему «Инцидент». В первые же часы под этим постом появилось сразу несколько сообщений. В частности, жительница Приморска пожаловалась на то, что её город умирает. По её словам, после реформы местного самоуправления, когда Приморск включили в состав Балтийского городского округа, её улицу Советскую оставили без обещанного ремонта. Ответ жительнице на её комментарий пришёл спустя полтора часа. В нём говорилось, что сделать сразу всё в муниципалитете невозможно. За день пост собрал больше 200 комментариев — жители разных городов и поселков не уставали целый день жаловаться на многочисленные проблемы. А министерства и ведомства не уставали им отвечать, что сделать всё сразу невозможно. Возможно, что врио губернатора (если он всё же читает свою страницу «ВКонтакте») и не покинет после навалившегося на него груза комментариев вверенную ему область, схватившись за голову. Но разгребать это всё, по всей видимости, придётся долго.





Правительство области ответило на информационный запрос «Нового Калининграда», чем статус репатрианта отличается от того, кто переехал в Россию по госпрограмме переселения соотечественников, которая существует с 2007 года. Помимо этого, власти рассказали, кто может претендовать на статус репатрианта, почему им единоразово выплатят именно 32 тыс. рублей, где репатриантам получить временную регистрацию и куда обращаться тем, кто хочет воспользоваться предложенными мерами поддержки.





В продолжение темы ЧП в Зеленоградске, где накануне утонул подросток из «Нашего дома», «Новый Калининград» разбирался, как получилось, что дети оказались на море в запрещённом для купания месте вечером и что стало первопричиной трагедии. Как рассказали собеседники, всё началось с лета 2023 года, когда в зеленоградский центр переехали подростки из Гусева. Они, по мнению источника, показали воспитанникам «Нашего дома» пример, что за нарушение правил никаких наказаний не последует. Немаловажным фактором собеседник назвал и то, что детские дома сейчас являются социальными учреждениями, а не образовательными: в них нет педагогов, способных найти подход к каждому ребёнку.





Кирха Меляукена в поселке Залесье Полесского района приняла концерт барочной музыки «Закат династии Стюартов» в исполнении солистов оперы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Второй день фестиваля «Кантата» стал первым крупным культурным событием, которое приняла кирха после пожара 2012 года. Событие больше напоминало спектакль, в котором его создатели переплели авторскую музыку с древне-шотландскими и английскими балладами. Центральным местом спектакля стали песни безумцев Бедлама, старинной лондонской психиатрической лечебницы, название которой стало синонимом беспорядка. Мероприятие своими глазами (и объективом) показывает фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.