Вечерний @Калининград: противоречия Кирилла, байкер о главном и судьба учёного

Патриарх Кирилл, побывавший в нашем регионе в минувшие выходные, всколыхнул новостные ленты заявлением о том, что Калининградская область постепенно вымирает. В доказательство он привёл данные неумолимой статистики, гласящие о том, что в 2023 году в регионе умерло на четыре тысячи человек больше, чем родилось. Если не остановить эту тенденцию, она продолжит развиваться в геометрической прогрессии, считает патриарх. Казалось бы, впору обратить свой критический взор в сторону демографической политики местных властей. Однако в этом направлении, по мнению патриарха, всё делается правильно. Чего только стоит отказ 13 из 20 клиник региона от проведения абортов. Так неужели и здесь процесс важнее результата?





Новостройки продолжают расти в Калининграде как грибы после дождя. Социальные объекты за ними, как водится, не поспевают. Переполненные школы вынуждены отказывать в зачислении сотням семей. В итоге, имея школу под боком, родители вынуждены везти детей «за тридевять земель», создавая попутно огромные пробки. Почему бы не обязать застройщиков обеспечивать необходимую социальную инфраструктуру, спрашивают калининградцы у местной власти. Оказывается, препятствием для строительства образовательных учреждений в данном случае выступает закон, не позволяющий властям обязывать застройщиков возводить соцобъекты. Исключение составляют только крупные микрорайоны, которые осваивает единственная компания-застройщик. А если у вас всего лишь плотная застройка, никто вам, в общем, ничего не должен.





Весной этого года исполнилось два года со дня смерти калининградского учёного Ефима Израильевича Кукуева, ихтиолога-систематика, получившего мировое признание. Проработав в «АтлантНИРО» с 1967 года, он стал одним из самых известных в регионе популяризаторов науки, профессионально занимаясь изучением глубоководной ихтиофауны Атлантики и открывая неизвестные ранее виды рыб. Интересы Кукуева выходили за рамки его профессиональной деятельности: он занимался также антропологией и палеонтологией, изучал инклюзы в янтаре. Однако мало кто знал, что ежедневно ученый испытывал сильнейшие боли, ставшие последствием пережитого в детстве тяжелого заболевания — туберкулеза костей. «Новый Калининград» рассказывает историю борьбы Ефима Кукуева за жизнь и науку.

По какому принципу объединяются байкеры, почему любителей спортивных мотоциклов называют «бешеными пчёлами», кто помогает организовывать благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (16+) — об этом и не только «Новый Калининград» поговорил с президентом клуба «Garage 13 MCC Kaliningrad» Евгением «Джокером» Саранцевым.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»