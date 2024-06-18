Вечерний @Калининград: вероятность потопа, везение брусчатки и капризы стихии

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призналась журналистам, что не исключает повторения потопа на городских улицах после обильных осадков. Ливнёвую канализацию сити-менеджер при этом сравнила с раковиной, в которую налили большое количество воды. «Она некоторое время стоит, а потом уходит», — напомнила Дятлова. На борьбу со стихией направлены «комплексные работы», которые проводит предприятие «Гидротехник»: «приёмка на баланс бесхозных гидротехнических сооружений и ливнёвок». Чиновница также признала, что на части дорог ливнёвок недостаточно. К примеру, на пересечении улиц Багратиона и Эпроновской канализация будет предусмотрена лишь при реконструкции дороги.



Нашёлся ответ и на традиционное «Кто виноват?» (по крайней мере, в подтоплении многоэтажек на Октябрьском острове). Застройщик дома № 57 на улице Генерала Павлова «бросил и не содержал» построенную там канализационно-насосную станцию. Необходимые для неё насосы теперь приобретают горвласти. «Наверное, застройщика можно привлечь, но это длительная процедура», — заключила Дятлова.

Вероятность потопа калининградцам предстоит проверить, возможно, уже ближайшей ночью. Синоптики пророчат региону шквалистый ветер и местами — ливни и град. Если эти самые места имеют проблемную ливнёвку, все мы уже знаем, чем это может грозить. Водителям остаётся только крепиться и получше крепить номерные знаки.

Впрочем, капризная стихия может обойти Калининград стороной и всем нам повезёт. Как это уже случилось с брусчаткой на улице Радищева. Её пока «спасла» авария на коллекторе. Из-за его обрушения власти были вынуждены разорвать контракт с черняховской компанией «Вираж», собиравшейся демонтировать брусчатку. Как сказала Елена Дятлова, «случилось то, что случилось». Дальнейшая судьба брусчатки, за которую в своё время заступался Антон Алиханов, пока неизвестна. Последует ли Дятлова совету экс-губернатора «не чесать, где не чешется», покажет время.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»