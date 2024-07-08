Вечерний@Калининград: туристы-чайки, утрата доверия и пробуждение замка

В Калининграде студенты четырёх российских вузов представили разработку креативных идей по созданию дизайн-кода региона. Неплохим слоганом для творческой лаборатории, пожалуй, могла стать известная фраза «Я художник, я так вижу». Одни увидели область «территорией привилегий», другие — самой доступной сейчас точкой Старого света, «где можно камерно, уютно и по-европейски отдохнуть». Для кого-то это Тридевятое королевство со своей историей либо «Область повышенной важности» с осадками «в виде балтийской селёдки» и туристами в виде чаек, поскольку они «хаотично себя ведут, орут и оставляют после себя мусор». К слову, последний проект хоть и не стал победителем, однако удостоился приза от регионального министерства по культуры и туризму. Устами студента?

В понедельник стало известно о назначении нового командующего Балтийском флотом. Вместо вице-адмирала Владимира Соловьева, который занимал этот пост немногим больше года, командующим стал 56-летний вице-адмирал Сергей Липилин. Он служил на Тихоокеанском и Черноморском флотах, с 2018 по 2021 год занимал пост заместителя командующего Черноморским флотом. С 2021 года по июль 2024 года был начальник штаба флота – первым заместителем командующего Балтийским флотом. Владимир Воробьев назначен заместителем главкома ВМФ России.

Совет депутатов Ладушкинского городского округа лишился одного из своих народных избранников. Речь о Дмитрии Захарове, который после прокурорской проверки решил уйти в отставку по собственному желанию. «Не согласившись с принятым решением, прокурор района внес представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия», — внесли ясность в прокуратуре, уточнив, что депутат не представил губернатору региона «уведомление о несовершении в течение отчетного периода сделок, общая сумма которых превышает доход данного лица и его супруги за последние три года».

В Полесске прошёл первый фестиваль волонтёрского движения «Хранители руин» под названием «Замок Лабиау». «Дремлющий в ожидании возрождения замок» на день превратился в творческую площадку. Гости смогли посетить ярмарку мастеров, попробовать блюда средневековой кухни, погрузиться в музыку разных эпох и стилей, отправиться на экскурсию «по потайным местам замка с харизматичным гидом», прослушать исторические лекции, а также прогуляться по Полесску с местными жителями и краеведами. За пробуждением древнего замка наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда», пресс-служба БФ