Вечерний@Калининград: презумпция невиновности, шкаф ШИЛИ и лучшие люди города

Ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. Они подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщила во вторник пресс-служба федерального Следственного комитета. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые присвоили свыше 18 миллионов рублей. В прокуратуре Калининградской области уточнили, что, по предварительной информации, ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда», а «в дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения».

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ. Позже Следственный комитет распространил видео с кадрами оперативной съемки УФСБ по Калининградской области, на которых руки руководителей вуза проверяют на наличие вещества с «меченых» купюр. Из видео, правда, не понятно, удалось ли оперативникам что-то найти, но определённый эффект, надо признать, оно возымело — не каждый день увидишь, как доктора философских наук допрашивают «люди в штатском».

Самое время вспомнить (как и в случае с директором Фонда капремонта Олегом Туркиным) о принципе презумпции невиновности, который пока что действует в нашем государстве как минимум декларативно: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

В Центральный районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении бывшего директора ШИЛИ. 56-летнего экс-руководителя, покинувшего пост главы учреждения четыре года назад, обвиняют в халатности, из-за которой, по версии следствия, в 2019 году 14-летняя ученица образовательного учреждения получила серьезные травмы.

Пять лет назад эта история вызвала огромный резонанс — талантливая девочка из Гусева, самостоятельно поступившая в одну из самых элитных школ региона, жила в общежитии. Она потянулась за вещами, и шкаф рухнул на школьницу, сломав ей позвоночник. Ребёнка сначала прооперировали в ДОБ, но потребовалась помощь столичных медиков. В Санкт-Петербург её доставили лишь спустя четверо суток в общем салоне самолёта. Питерские врачи сначала давали неутешительные прогнозы. Однако девушка (ей уже 19 лет), получившая с юном возрасте инвалидность, упорно занимается и учится ходить самостоятельно.

В 2020 году уголовное дело по факту причинения травм школьнице было закрыто «из-за отсутствия состава преступления». Но в апреле 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращений матери девочки поручил региональному управлению ведомства подготовить доклад о расследовании в связи с травмированием школьницы. Спустя всего три месяца дело дошло до суда — подозреваемым признан бывший директор, который, по версии следствия, заключал муниципальный контракт на поставку мебели, которая, как выяснилось спустя пять лет, не соответствовала ГОСТам, «шкаф в одной из комнат не находился в устойчивом положение вследствие своих габаритов и особенностей полового покрытия», «директор не принял мер по закреплению мебели или ограничению доступа в это помещение». Удивление вызывает тот факт, что обо всём этом стало известно лишь спустя пять лет после трагического случая. Самое время вспомнить истории про скелеты в шкафу. Впрочем, точку в этом деле также (будем надеяться) поставит суд.

Кстати, мама девочки в обращениях в разные инстанции говорила и о проблемах с оказанием медицинской помощи — по её словам, ребёнка слишком поздно отправили в Санкт-Петербург, что могло усугубить последствия тяжёлой травмы. Здесь проверяющие нарушений не нашли. Но не исключено, что в итоге найдут. Когда-нибудь, ещё лет через пять. Пожелаем семье сил на борьбу за восстановление справедливости и за здоровье девушки.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных первым из кандидатов на пост главы региона передал в областной избирком документы для регистрации. Среди прочих бумаг он представил и список потенциальных сенаторов-представителей правительства области в Совете Федерации. Этот список показал вполне очевидный курс на преемственность — в нём значатся действующий сенатор Александр Шендерюк-Жидков, депутат Заксобрания (он же основатель строительной компании «Мегаполис») Евгений Морозов, директор Историко-художественного музея Екатерина Манюк.

В случае избрания Алексея Беспрозванных на пост губернатора кто-то из этих «лучших людей города» займёт почётное кресло калининградского сенатора, который последние годы занимает Александр Шендерюк-Жидков. Видимо, в ходе 50-дневного знакомства с регионом Алексей Беспрозванных во всей Калининградской области лучших кандидатур не нашёл.





Калининградская художница Ольга Дмитриева представит графический роман «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» в Калининградском музее изобразительных искусств.

Выход комикса приурочен к 300-летию Иммануила Канта. Работа заняла полгода. За это время Ольга Дмитриева прочитала 5 биографий Канта от разных авторов, несколько его работ и массу статей, посвященных его работам. «Благодаря работе над графической биографией, мне стало понятно, как развивалась мысль Канта от работы к работе, как, рассуждая о разуме, он двигался к рассуждениям об этике и, далее, об эстетике. Я постаралась изобразить ход этих размышлений в своем графическом романе», — рассказывала художница «Новому Калининграду».

Презентация состоится в Музее изобразительных искусств 11 июля в 19 часов (12+), сообщили в пресс-службе учреждения. В 18:30 пройдёт автограф-сессия Ольги Дмитриевой. Также гости вместе с художницей побывают в зале, где представлен прижизненный портрет Иммануила Канта из собрания Пермской государственной художественной галереи. При жизни философа картина находилась в его доме на Принцессин-штрассе в Кёнигсберге. Стоимость билетов на презентацию — 200 рублей.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»