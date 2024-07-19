Вечерний@Калининград: пресечение хомяка, сочетание несочетаемого и виды в аренду

В Госдуме внезапно ополчились против хомяка из телеграм-игры Hamster Kombat. По мнению председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «тапание» суперпопулярного сегодня грызуна негативно действует на россиян, к тому же может даже оказаться очередной разводкой мошенников. «Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — заявил Аксаков, уточнив, что «хомяком» депутаты пока что прицельно не интересовались, «но обсуждать надо точно». Видимо, все прочие проблемы в Госдуме уже обсудили и решили, и теперь самое время «пресечь» низменные желания россиян разбогатеть «с минимумом усилий».

С начала сноса исторических казарм на проспекте Калинина, образовывавших до 2019 года общий архитектурный ансамбль с укреплениями равелинов Фридланд и Хаберберг, прошло пять лет. Сегодня на этом месте стоит жилой комплекс «Фридланд» с ценами на квартиры от 10,8 млн рублей. Застройщик позиционирует новое жилье как «сочетание истории с яркой современной архитектурой», при этом от истории он оставил лишь незначительный фрагмент старого здания. Рассказываем и показываем, как выглядит сегодня ЖК напротив равелина «Фридланд».

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила изучить предложения квартир в краткосрочную аренду в областном центре. Здесь нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, в высокий сезон найти квартиру в Калининграде — тот ещё квест. Во-вторых, некоторые арендодатели, судя по всему, испытывают трудности с размещением объявлений в нужном разделе. Сколько просят за сутки проживания в своих «хоромах» калининградские рантье и какова наценка за виды, рассказываем в нашем обзоре

С детства всем известно, что завтрак — наиболее важный приём пищи в течение дня. Однако желание и возможность готовить в утренней спешке есть не у всех, и об этом знают многие рестораторы. Посему их заведения включают в меню блюда, с которых принято начинать день: каши, яичницу, сырники и всевозможные сэндвичи. Мы подобрали 6 таких мест с авторскими и классическими завтраками в центре Калининграда.