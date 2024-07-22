Вечерний@Калининград: пустующая парковка, тайные квартиры и всечеловеческий Кант

Рассчитывали на прибыль, но где-то просчитались. Подобные мысли приходят в голову при взгляде на платную муниципальную парковку в районе кольца ул. Гайдара, стоившую бюджету 33 млн рублей. Открылась она несколько месяцев назад и предназначалась, в том числе, для посетителей филиала детской поликлиники № 6. Но что-то пошло не так: парковка перманентно пустует, ее игнорируют как родители юных пациентов, так и прочие водители, а местные жители задаются вопросом, стоило ли ради этого вырубать в их дворе деревья и кусты. Мы решили выяснить, почему автомобилисты не хотят оставлять машины на специально построенном для них паркинге. 

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Если власти Калининграда просчитались со строительством парковки, то депутат Окружного совета Светлого явно погорячился с покупкой двух квартир на имя своей матери-пенсионерки. «Имущество было приобретено матерью ответчика, однако она являлась неработающим пенсионером, а вскоре после приобретения передала имущество ответчику по договорам дарения, — сообщили в суде. — Таким образом, вопреки требованиям федерального законодательства ответчик скрыл приобретенное имущество, не представил информацию об источнике происхождения денежных средств, за счет которых он и его мать совершили расходы, значительно превышающие доходы». Теперь прокуратура требует обратить в доход Российской Федерации спорное имущество депутата на общую сумму 11 750 000 рублей. И есть подозрение, что только этим дело не закончится и народный избранник рискует лишиться еще и своего статуса.

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В Калининграде завершил работу двухдневный фестиваль «Цифровая история», который в этот раз получил название «Легенды Балтийского моря». «Новый Калининград» пообщался с его организатором историком Егором Яковлевым и выяснил, как из Петербурга выглядит спор калининградцев о германизации, как стоит относиться к нашим землякам Гофману и Канту и почему они принадлежат всему человечеству, а также каких памятников не хватает в регионе. А наш фотокорреспондент Юлия Власова запечатлела самые яркие моменты фестиваля.

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28 июля в Балтийске отметят День Военно-Морского флота (0+). Мероприятия запланированы на площади «Балтийской славы», в яхтенной гавани, в парке имени Головко, на стадионе «Балтиец» и в других локациях. Администрация Балтийского городского округа уже анонсировала программу празднования. Помимо традиционного морского парада она включает выставку вооружения и военной техники, а также всевозможные активности для детей и взрослых, концерт и кинопоказы.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда»

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