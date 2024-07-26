Вечерний @Калининград: культурные люди, гламурные кемпинги и модный музей

Тема муниципальных платных парковок, в которые власти города «закопали» больше сотни бюджетных миллионов, и на которых почему-то мало кто хочет оставлять автомобили, получила в пятницу новое продолжение. Глава администрации Елена Дятлова во время общения с журналистами назвала несколько причин, по которым парковки, по её мнению, пустуют. Одна из основных — слабая информированность автомобилистов о том, как именно работает механизм оплаты. Она также не исключила, что тарифы могут пересмотреть в сторону снижения, и обратила внимание, что не все парковки могут работать в полную силу — а точнее, стоянка у новой поликлиники на Сельме, которая (поликлиника) до сих пор так и начала принимать новых пациентов. Также градоначальница посетовала на проблемы с общей культурой горожан: «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке».



Довольно любопытный метод определения уровня культуры человека, который, кстати, можно вполне распространить и на чиновников. Чур, кто из сотрудников горадминистрации и депутатов Горсовета ставит машины не на бесплатной парковке у мэрии, а на платном паркинге — тот культурный. Остальные — нет. Без обид.

История с консолидацией земель под строительство нового курорта «Русская Балтика» (известного также под названием «Белая Дюна») похоже подходит к концу. Министерство градостроительной политики подготовило проект приказа, по которому земли около Поваровки будут включены в состав посёлка и отнесены к территориальной зоне «О-2», разрешающей масштабные стройки.

До этого в начале июля в Зеленоградском округе завершилась процедура общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в интересах инвестпроекта стоимостью сотни миллиардов рублей. В обсуждениях приняли участие шесть человек, которые конечно же высказались за «Русскую Балтику». Остальные, по всей видимости, традиционно начнут протестовать, когда берег моря в районе Поваровки перекроют строительным забором.

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе в своём традиционном дайджесте обратила внимание на глэмпинги, которых всё больше возникает на побережье Балтийского моря. В настоящее время новомодных гламурных кемпингов в регионе не менее десяти и монтируются новые. Мы проанализировали предложения с самой высокой ценой, которые доступны на ближайшие дни.

Ещё один традиционный пятничный обзор посвящён общепиту, а точнее, кафе, которые работают по ночам. Поиск в интернете выдаёт достаточно много вариантов ночных закусочных, но на деле оказывается, что одни заведения уже поменяли режим работы, другие и вовсе закрылись. По-прежнему доступные варианты — в публикации Марии Власенковой.

Гламурные в Калининградской области не только кемпинги, но теперь и музеи. Калининградский областной историко-художественный музей презентовал обновленное после капремонта выставочное пространство третьего этажа модным показом совместной коллекции с локальным брендом одежды MIDITI, которую украсили работы разных эпох из фондов музея. На показе мод в обществе гламурных и культурных (возможно) людей побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»