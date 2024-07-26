Вечерний @Калининград: культурные люди, гламурные кемпинги и модный музей

Тема муниципальных платных парковок, в которые власти города «закопали» больше сотни бюджетных миллионов, и на которых почему-то мало кто хочет оставлять автомобили, получила в пятницу новое продолжение. Глава администрации Елена Дятлова во время общения с журналистами назвала несколько причин, по которым парковки, по её мнению, пустуют. Одна из основных — слабая информированность автомобилистов о том, как именно работает механизм оплаты. Она также не исключила, что тарифы могут пересмотреть в сторону снижения, и обратила внимание, что не все парковки могут работать в полную силу — а точнее, стоянка у новой поликлиники на Сельме, которая (поликлиника) до сих пор так и начала принимать новых пациентов. Также градоначальница посетовала на проблемы с общей культурой горожан: «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке».

Довольно любопытный метод определения уровня культуры человека, который, кстати, можно вполне распространить и на чиновников. Чур, кто из сотрудников горадминистрации и депутатов Горсовета ставит машины не на бесплатной парковке у мэрии, а на платном паркинге — тот культурный. Остальные — нет. Без обид. 

море.jpg

История с консолидацией земель под строительство нового курорта «Русская Балтика» (известного также под названием «Белая Дюна») похоже подходит к концу. Министерство градостроительной политики подготовило проект приказа, по которому земли около Поваровки будут включены в состав посёлка и отнесены к территориальной зоне «О-2», разрешающей масштабные стройки.

До этого в начале июля в Зеленоградском округе завершилась процедура общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в интересах инвестпроекта стоимостью сотни миллиардов рублей. В обсуждениях приняли участие шесть человек, которые конечно же высказались за «Русскую Балтику». Остальные, по всей видимости, традиционно начнут протестовать, когда берег моря в районе Поваровки перекроют строительным забором.

глэмпинг.jpg

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе в своём традиционном дайджесте обратила внимание на глэмпинги, которых всё больше возникает на побережье Балтийского моря. В настоящее время новомодных гламурных кемпингов в регионе не менее десяти и монтируются новые. Мы проанализировали предложения с самой высокой ценой, которые доступны на ближайшие дни.

шаверма.jpg

Ещё один традиционный пятничный обзор посвящён общепиту, а точнее, кафе, которые работают по ночам. Поиск в интернете выдаёт достаточно много вариантов ночных закусочных, но на деле оказывается, что одни заведения уже поменяли режим работы, другие и вовсе закрылись. По-прежнему доступные варианты — в публикации Марии Власенковой.

моды.jpg

Гламурные в Калининградской области не только кемпинги, но теперь и музеи. Калининградский областной историко-художественный музей презентовал обновленное после капремонта выставочное пространство третьего этажа модным показом совместной коллекции с локальным брендом одежды MIDITI, которую украсили работы разных эпох из фондов музея. На показе мод в обществе гламурных и культурных (возможно) людей побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter