Вечерний @Калининград: будущее «СПИ-РВВК», вопросы Мизулиной и телеграм-каналы

32 года в частных руках был калининградский ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК», из которых 15 он уже не функционировал по прямому назначению. Недавно стало известно, что суд обратил в доход государства 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний признаны экстремистским объединением. Теперь совладельцем является акционерное общество «Росспиртпром», крупнейший производитель спирта в стране. В апреле предприятие приватизировали за 8,3 млрд руб., покупателем стал Владимир Акаев, партнёр экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова. Не исключено, что новые собственники рассматривают идею консолидировать активы, но в открытых источниках этой информации нет. «Новый Калининград» вспомнил, что представлял из себя калининградский ликёро-водочный завод, и попытался узнать, что его может ждать в будущем.

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Несмотря на смену владельца, жизнь бывшего завода в районе площади Василевского и Нижнего озера идёт своим путём. «СПИ-РВВК» после решения суда об обращении имущества в доход государства продолжает работать в прежнем режиме — сдавать помещения в аренду. Акционеру «Росспиртпром» предприятие в настоящий момент не интересно. Такое мнение высказал «Новому Калининграду» генеральный директор завода Ринат Зупаров.

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Глава «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина 29 июля встретилась с калининградскими студентами и школьниками и ответила на интересующие их вопросы о нейросети, иноагентах, артистах и т.п. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на встрече и записал, что рассказывала Мизулина местной молодёжи.

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Госдума приняла законопроект, по которому владельцев телеграм-каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек обяжут подавать сведения о себе в Роскомнадзор. Такие каналы включаются в реестр РКН и маркируются мессенджером в порядке, который устанавливает правительство. Для тех, кто не зарегистрировался в надзорном органе, устанавливаются запреты на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и на распространение информации о способах финансирования канала.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»

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