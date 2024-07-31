Вечерний @Калининград: иная реальность, новая схема и трагедия на море

«Сильный» ход сделал в среду врио губернатора Алексей Беспрозванных. Он впервые за долгое время провёл открытое для общественности (в онлайн-режиме) оперативное совещание, на котором представил нового главу минздрава. Им стал Сергей Дмитриев, с 2020 по 2022 год возглавлявший департамент здравоохранения Томской области. Врио губернатора обратил внимание, что Дмитриев находится в кадровом резерве Минздрава, и в целом «хороший специалист». Однако упустил тот факт, что два года назад чиновник был уволен со своего поста. Глава Томской области Владимир Мазур (бывший в 2022 году врио) принял это кадровое решение, потому что его «не оставила равнодушным» Парабельская районная больница.



«В операционной хирург работает при слабом свете двух ламп. Кабинет анестезиолога сгорел два года назад, до сих пор отремонтировать не могут, — написал Мазур в своём телеграм-канале два года назад. — Департамент здравоохранения рекомендовал „справиться своими силами“. Медсестры сами делают ремонт в палатах. Красят, белят, штукатурят. Им за это даже не платят. Едва ли не половины нужной медицинской аппаратуры или нет, или она неисправна».



Надо признать, что это не поддающийся объяснениям ход со стороны врио губернатора Калининградской области — назначить на одно из самых сложных направлений в регионе человека с таким репутационным шлейфом, который к тому же легко прослеживается в открытых источниках — как региональных, так и федеральных. Впрочем, на сайте правительства Калининградской области написано, что с 2020 по 2022 год «благодаря слаженной организации оказания медицинской помощи населению система здравоохранения Томской области с честью справилась со всеми поставленными задачами». Интересно, согласятся ли с этим в самой Томской области. Не иначе, наши власти живут в совершенно иной информационной реальности. Ибо разумных объяснений этому найти невозможно.

В августе россияне получат квитанции с повышенными ценами на ЖКУ, работающим пенсионерам произведут перерасчёт пенсий, ужесточаются требования к кредитным и микрофинансовым организациям. Об этих и других нововведениях последнего месяца лета можно прочитать в традиционном обзоре нововведений месяца.

Информация, требующая особого внимания автомобилистов: с 1 августа на улице Пролетарской в Калининграде меняется схема движения транспорта — двустороннее движение вводится «по всей длине» улицы.

«Двустороннее движение организовано для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети всего микрорайона Пролетарская — Ген.-лейт. Озерова — Горького», — сообщает городская администрация. В рамках подготовки проезжая часть была расширена, а также были установлены дорожные знаки, разделительные столбики и нанесена разметка.

На пляже «Гнездо» в западной части Зеленоградска во вторник погиб 23-летний молодой человек, приехавший на отдых из Петрозаводска. Он бросился спасать тонущего мужчину, оказавшегося в море за буйками. Как рассказали «Новому Калининграду» очевидцы спасательной операции, молодой человек забежал в море, и его «смыло» волнами. Мужчину вытащили зеленоградские спасатели.

«Купание в этот день было запрещено из-за сильного волнения. Мужчина (как оказалось позже гражданин Германии) пошёл в воду и оказался за буйками, его стало уносить в море. Молодой парень, отдыхавший с компанией, бросился в воду и моментально оказался далеко от берега», — рассказал один из собеседников. По словам второго очевидца спасательной операции, парня искали 40 минут. После того, как его достали из воды, еще долго пытались реанимировать. «И тут же рядом стояли люди, снимали на телефон, а кто-то в это же время снова лез в воду, даже с детьми», — рассказал потрясённый увиденным очевидец.

Очень хочется надеяться, что эта трагическая история изменит отношение хотя бы кого-то из отдыхающих к жизни — если не своей, то к жизни людей, которые рискуют и погибают ради других. Близким и родным погибшего молодого человека — искренние соболезнования.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», сайт правительства Калининградской области, телеграм-канал администрации Калининграда