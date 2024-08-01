Вечерний @Калининград: гении пиара, спасательные посты и подрядчик против УК

В четверг история со скандальным (для читателей «Нового Калининграда, как минимум) назначением на пост главы минздрава Калининградской области уволенного из Томска чиновника Сергея Дмитриева получило продолжение. Кадровое решение прокомментировал первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Видеокомментарий предоставили в пресс-службе правительства региона. В нём на протяжении двух минут первый замглавы Минздрава говорит о том, какой Сергей Дмитриев достойный человек.

«Его практический и организаторский опыт пригодится здравоохранению Калининградской области. Сергей Владимирович хорошо разбирается и понимает, что ждут, с какими проблемами сталкиваются как пациенты, так и медицинские работники. Поэтому я просто уверен, что он вольётся в систему здравоохранения, в команду работы нового губернатора. Они вместе будут работать над повышением доступности и качества медицинской помощи и достигнут целей, которые нам обозначает президент», — сказал Фисенко.

При этом он ни словом не обмолвился об эпизоде с увольнением Дмитриева с поста главы департамента здравоохранения Томской области, и о том, как к этой истории отнеслись в самом Минздраве. Возможно, там тоже не читают новости. Возможно, попытались сделать, как лучше, а получилось как всегда. Гении пиара, не иначе. Зато стало более-менее понятно, что креатура Дмитриева скорее всего спущена из Минздрава, а не самостоятельное решение врио губернатора.





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В ноябре 2023 года мы рассказывали историю затянувшегося ремонта на улице Пугачева в Центральном районе Калининграда. Прошел почти год, но ремонт все еще не завершен. Более того, работы не проводятся уже несколько месяцев. Все это время управляющая компания забрасывает исками подрядчика, подрядчик отвечает взаимностью и тоже подает в суд, а жители нескольких домов уже два года не могут пользоваться своими дворами и враждуют между собой. Какую роль играют в этом споре городские власти, кого в этой истории стоит считать главным пострадавшим и с какими проблемами сталкиваются жители домов, признанных объектами культурного наследия, выяснял «Новый Калининград».





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Текст: Денис Шелеметьев, фото: из архива «Нового Калининграда»