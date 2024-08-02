Вечерний @Калининград: кандидатский карман, приморское лакшери и ожидание джаза

Калининградская областная избирательная комиссия обнародовала информацию о доходах претендентов на кресло губернатора Калининградской области, и жители области получили возможность заглянуть в кандидатский карман. Сводные данные опубликованы на сайте облизбиркома, и, изучая их, «Новый Калининград» выяснил, что сегодняшний врио губернатора Алексей Беспрозванных за год заработал больше всех своих конкурентов, а на его счетах на текущий момент более 18 млн рублей. Про доходы остальных кандидатов можно почитать по ссылке, а пока перейдем к другим, не менее роскошным новостям уходящей пятницы.



«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе обратила своё внимание на один из самых популярных курортов — Зеленоградск. Мы выясняли, сколько стоит посуточная аренда домов на берегу моря. Самые дорогие и брызгающие роскошью варианты мы включили в нашу подборку , основанную на предложениях, размещённых на сайтах «Авито», «Циан» и «Домклик» (цены действительны на 1 августа 2024 года). Тут вам и вилла минимум за 60 000 рублей в сутки, и «Индиан хаус» с баней и двумя бассейнами, и лакшери-апартаменты. Выбирайте!

Растущий турпоток способствует открытию большого числа заведений общепита в Калининграде. Не последнюю роль в конкурентной борьбе играет расположение, ведь поужинать с видом на озеро или реку гораздо приятнее, чем, трапезничать, упирая взгляд в сарай. Кафе, рестораны, бистро и даже кондитерская с открыточным видом — в обзоре «Нового Калининграда»

Начало августа — это вошедший в традицию джаз ц Центральном парке. С пятницы по воскресенье Калининград будут будоражить мастера эпатажа из «Меджикул», чилийские пионеры афробита Newen Afrobeat, хедлайнеры главных фестивалей России The Hatters и другие исполнители. Но кроме танцев в парке будут и пляски в Астрономическом бастионе и других местах, а любителей средневековья ждут под Правдинском в городище «Ушкуй». Впрочем, это далеко не всё. Подробности — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Иван Марков, фото из архива Нового Калининграда