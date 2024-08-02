Вечерний @Калининград: кандидатский карман, приморское лакшери и ожидание джаза

Калининградская областная избирательная комиссия обнародовала информацию о доходах претендентов на кресло губернатора Калининградской области, и жители области получили возможность заглянуть в кандидатский карман. Сводные данные опубликованы на сайте облизбиркома, и, изучая их, «Новый Калининград» выяснил, что сегодняшний врио губернатора Алексей Беспрозванных за год заработал больше всех своих конкурентов, а на его счетах на текущий момент более 18 млн рублей. Про доходы остальных кандидатов можно почитать по ссылке, а пока перейдем к другим, не менее роскошным новостям уходящей пятницы.

«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе обратила своё внимание на один из самых популярных курортов — Зеленоградск. Мы выясняли, сколько стоит посуточная аренда домов на берегу моря. Самые дорогие и брызгающие роскошью варианты мы включили в нашу подборку, основанную на предложениях, размещённых на сайтах «Авито», «Циан» и «Домклик» (цены действительны на 1 августа 2024 года). Тут вам и вилла минимум за 60 000 рублей в сутки, и «Индиан хаус» с баней и двумя бассейнами, и лакшери-апартаменты. Выбирайте!

Растущий турпоток способствует открытию большого числа заведений общепита в Калининграде. Не последнюю роль в конкурентной борьбе играет расположение, ведь поужинать с видом на озеро или реку гораздо приятнее, чем, трапезничать, упирая взгляд в сарай. Кафе, рестораны, бистро и даже кондитерская с открыточным видом — в обзоре «Нового Калининграда».

Начало августа — это вошедший в традицию джаз ц Центральном парке. С пятницы по воскресенье Калининград будут будоражить мастера эпатажа из «Меджикул», чилийские пионеры афробита Newen Afrobeat, хедлайнеры главных фестивалей России The Hatters и другие исполнители. Но кроме танцев в парке будут и пляски в Астрономическом бастионе и других местах, а любителей средневековья ждут под Правдинском в городище «Ушкуй». Впрочем, это далеко не всё. Подробности — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Иван Марков, фото из архива Нового Калининграда

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter