Вечерний @Калининград: зачаток справедливости, застройка Острова и турмаршрут

День принёс очередную новостью о мошенничестве. Однако на этот раз сообщение со знаком плюс, что по сути своей уже почти сенсация. 78-летняя пенсионерка из Балтийска вернула свои почти 700 тыс. рублей у злоумышленников через суд. Если и есть в этой новости повод для грусти, то он заключается в том, что этот путь у неё составил более полутора лет: женщина попалась на уловку мошенников в марте 2023 года. Но результат стоит того.

Помогла ей вернуть деньги калининградская прокуратура. Силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили владельца счёта, на который пенсионерка перевела средства под предлогом «переактивации банковского счёта». Он принадлежал женщине из Татарстана.

Напомним, в этом году от действий мошенников пострадало свыше 2,5 тыс. жителей региона, а сумма ущерба уже перевалила за отметку в 900 млн рублей. Поэтому не лишним будет еще раз заострить внимание: никаких безопасных счетов нет, сотрудники банков не попросят вас продиктовать СМС-код, а если вам сообщат о ЧП с родственником, то попробуйте сначала дозвониться до него самого. Второй в очереди пусть будет полиция.



Правительство Калининградской области изменило назначение двух земельных участков под застройку на Октябрьском острове. Так, для участка с кадастровым номером 39:15:140505:270 на Солнечном бульваре разрешили строительство 26-этажного дома, а саму землю отнесли к общественно-жилому назначению. Там планируют реализовать «горизонтальную многоэтажку». Второй земельный участок находится на набережной генерала Карбышева. На нём разрешили строить до 18 этажей. Здесь должен появиться многоквартирный жилой дом с помещениями функционального назначения, состоящий из трех высотных секций. Оба здания ранее рассмотрел и одобрил областной градсовет.

Московской группе компаний «Кортрос» пообещали кредит на сумму свыше 26 млрд рублей на реализацию еще одного проекта на Октябрьском острове. Застройщик имеет на нём два участка общей площадью в 7,5 га. На одном из них, самом крупном, «Кортрос» планирует возвести жилой квартал. «Сбербанк» пообещал выдать компании кредит на разработку проектной документации и дальнейшее строительство объекта, которое должно начаться в 2025 году.

Первый инфотур по культурно-туристическому маршруту «Полесское кольцо» состоялся в середине октября. В маршрут входят три исторических города (Гурьевск, Гвардейск, Полесск), 18 кирх и семь замков XIV–XX веков (11 из них — руины) и другие туристические достопримечательности. Основная задача авторов проекта — добиться системного ухода за руинированными памятниками, которые за счет связи с более популярными точками маршрута имеют возможность получить больше внимания турбизнеса, местных жителей и властей. Осматривать достопримечательности «Полесского кольца» отправилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Оцените красоту старины вместе с ней.

17 октября калининградцы смогут наблюдать суперлуние, которое происходит не чаще, чем раз в год. По словам руководителя Астрономического сообщества, младшего научного сотрудника лаборатории астрофизики БФУ им. Канта Алексей Байгашова, увидит это явление человек, который часто смотрит на Луну и фотографирует ее. Для «среднестатистического обывателя» ничего не изменится.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», скриншот из презентации проекта, БФУ им. Канта