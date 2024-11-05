Вечерний@Калининград: врач не у дел, исчезающий трамвай и ценовой разгул

О том, что в Калининградской области перманентно наблюдается дефицит кадров в сфере здравоохранения, известно всем. Врачей зазывают из других регионов, их «выращивают» в БФУ имени Канта в надежде когда-нибудь закрыть наболевший кадровый вопрос.

На фоне этого более чем странно выглядит история торакального хирурга Ивана Зеленского, который переехал в область, чтобы работать по специальности, а в результате «пришелся не ко двору» сначала в областной больнице, а затем и в онкоцентре. «Основная наша сейчас цель — добиться справедливости. Очень надеюсь, что новое руководство минздрава обратит внимание на эту историю», — поделился Иван Зеленский. Хотелось бы верить. Но пока в минздраве предпочитают уклоняться от ответа без объяснения причин. Впрочем, ничего нового.

Надежда, как известно, умирает последней. А неравнодушные калининградцы отчаянно цепляются за нее, совсем уже слабую, в попытке отстоять трамвайный маршрут в районе проспекта Победы. Демонтаж трамвайных путей у Центрального парка начался в середине октября этого года. А год назад, в октябре 2023 года, на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Местные жители инициировали открытое письмо в поддержку калининградского трамвая, адресованное губернатору области Алексею Беспрозванных и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Сбор подписей под письмом ведётся в интернете, а также в оффлайн-режиме. И хотя всё это до слез напоминает борьбу с ветряными мельницами известного персонажа испанского классика, попробовать спасти трамвай, наверное, стоит. А вдруг случится чудо…

Впрочем, очередной мониторинг цен в калининградских торговых сетях показал, что чудеса нынче в дефиците, даже если за дело берутся сильные мира сего. Ни «голубые ценники», ни прочие ухищрения властей не могут справиться с суровой реальностью. В начале ноября условная продуктовая корзина «Нового Калининграда»вновь оказалась дороже 3 000 рублей во всех трёх торговых сетях. При этом дешевле набор продуктов на этот раз был в «Виктории». Впрочем, разница с «Пятёрочкой» составила около 5 рублей. Корзина в «Спаре» — ещё плюс 100 рублей. Во всех магазинах продолжили дорожать молочные продукты (и речь не только о сливочном масле), а также некоторые овощи и фрукты. Об этих и других тенденциях — в нашем обзоре.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»