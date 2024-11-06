Вечерний @Калининград: эпилог исхода, плюс поликлиника и пока без архитекторов

В среду стало известно, что областное правительство покинули ещё два высокопоставленных чиновника. Вслед за Александром Кравченко, Дмитрием Кусковым, Сергеем Камчатным, Еленой Серой и др. отправились теперь уже экс-министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина и бывший зампред правительства региона Илья Баринов. Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова заявила, что у обоих закончились сроки действия контрактов. Информацию о том, что увольнение Баринова стало «кадровым решением» из-за проблем с рядом социальных учреждений, Башкирова не подтвердила. Однако именно социальную сферу и курировал Баринов, в том числе — ввод в эксплуатацию того же онкоцентра, поликлиники на Сельме и строительство медучреждения на Расковой в Калининграде. По всем этим объектам у жителей не раз возникали вопросы. Возможно, смена лиц в областном правительстве поможет Алексею Беспрозванных, как он накануне выразился, «искоренить» практику срыва сроков сдачи социально значимых объектов.

hfcrjdf.jpg

Завершение строительно-монтажных работ здания городской больницы № 2 по улице М. Расковой намечено на конец апреля 2025 года. Как сообщили в правительстве, в ходе строительства подрядчик столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта. Планируется, что к учреждению будут прикреплены порядка 31 тыс. человек взрослого населения Центрального района. Напомним, что в феврале подрядчику официально реконструкции (а по сути, строительства) поликлиники на ул. Марины Расковой выставили неустойка за срыв сроков выполнения работ — они должны были завершить к концу 2024 года.

image.psd.jpg

Экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до конца первой декады декабря. Его заместителя Елену Мялкину оставили под домашним арестом на этот же срок. Напомним, что под следствием они находятся с середины июля.

image.psd-2.jpg

Застройщик Острова в Калининграде не стал раскрывать детали участия архитекторов в проекте возведения масштабного жилого квартала. Девелопер на данный момент выбирает бюро. О планах привлечь ведущих архитекторов мира к разработке проекта застройки Острова в середине октября заявлял гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселёв.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», эскиз презентации поликлиники на улице Марины Расковой

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter