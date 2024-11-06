Вечерний @Калининград: эпилог исхода, плюс поликлиника и пока без архитекторов

В среду стало известно, что областное правительство покинули ещё два высокопоставленных чиновника. Вслед за Александром Кравченко, Дмитрием Кусковым, Сергеем Камчатным, Еленой Серой и др. отправились теперь уже экс-министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина и бывший зампред правительства региона Илья Баринов. Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова заявила, что у обоих закончились сроки действия контрактов. Информацию о том, что увольнение Баринова стало «кадровым решением» из-за проблем с рядом социальных учреждений, Башкирова не подтвердила. Однако именно социальную сферу и курировал Баринов, в том числе — ввод в эксплуатацию того же онкоцентра, поликлиники на Сельме и строительство медучреждения на Расковой в Калининграде. По всем этим объектам у жителей не раз возникали вопросы. Возможно, смена лиц в областном правительстве поможет Алексею Беспрозванных, как он накануне выразился, «искоренить» практику срыва сроков сдачи социально значимых объектов.

Завершение строительно-монтажных работ здания городской больницы № 2 по улице М. Расковой намечено на конец апреля 2025 года. Как сообщили в правительстве, в ходе строительства подрядчик столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта. Планируется, что к учреждению будут прикреплены порядка 31 тыс. человек взрослого населения Центрального района. Напомним, что в феврале подрядчику официально реконструкции (а по сути, строительства) поликлиники на ул. Марины Расковой выставили неустойка за срыв сроков выполнения работ — они должны были завершить к концу 2024 года.

Экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до конца первой декады декабря. Его заместителя Елену Мялкину оставили под домашним арестом на этот же срок. Напомним, что под следствием они находятся с середины июля.





Застройщик Острова в Калининграде не стал раскрывать детали участия архитекторов в проекте возведения масштабного жилого квартала. Девелопер на данный момент выбирает бюро. О планах привлечь ведущих архитекторов мира к разработке проекта застройки Острова в середине октября заявлял гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселёв.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», эскиз презентации поликлиники на улице Марины Расковой