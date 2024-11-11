Вечерний @Калининград: новые правила, будущее острова и «местные» революционеры

Строительство в Калининграде — одна из самых больных точек. Многие новости о возможном возведении чего-либо, особенно точечной застройки, жители города зачастую воспринимают негативно. Администрация Калининграда согласилась выслушать их мнения по поводу новых Правил землепользования и застройки. Правда, на это выделено всего лишь 10 дней: приём предложений предполагается до 18 ноября. Сколько активных граждан, да ещё и работающих, успеют внести свою лепту в будущее развитие городской инфраструктуры, остаётся только прикидывать. Новые ПЗЗ уже готовы. Их разработала казанская компания «Геоконсалтинг». Ей предусмотрели за это 862 тыс. рублей из областного бюджета.

Будет ли мнение горожан учтено, станет известно не скоро. Например, пока до сих пор не понятно, что с предложенными изменениями ПЗЗ для участка на проспекте Победы, где планируется увеличить этажность до 8 этажей включительно. В обсуждении приняли участие 64 человека, и все они высказались против. Вердикт властей еще не вынесен. Однако дом довоенной постройки на проспекте Победы, 8, в конце октября разобрали. Напомним, что им, как и земельным участком, с 2022 года владеет сестра спикера калининградского Заксобрания Андрея Кропоткина — Наталья Мазилкина.

Горожанам рекомендуем повнимательнее ознакомиться с картами градостроительного зонирования. Вдруг и вместо вашего дома там предложат построить многоэтажку.





На острове Канта в Калининграде завершается второй этап благоустройства, в ходе которого прошла реконструкция променада, а также начали появляться различные бетонные конструкции в районе эстакадного моста. Что происходит на данной территории, каким будет её наполнение в ближайшем будущем и насколько уже сейчас увеличилась её проходимость и прибыльность — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с директором Кафедрального собора Григорием Хуциевым.

В 1918 году Германию охватили революционные события, в ноябре в столице Восточной Пруссии Кёнигсберге власть захватили вернувшиеся с фронта солдаты. «Новый Калининград» вместе с калининградским историком Яковом Шепелем изучил воспоминания современников революции о том, как она произошла, как долго продержались мятежники и почему немецкие большевики всё-таки проиграли.





Власти Калининграда не планируют устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. Аналогичное решение — в связи с проведением СВО — было принято и годом ранее. Впрочем, традиции отменять гуляния в новогоднюю ночь — уже лет 10, её ввел в своё время бывший мэр, а ныне сенатор Александр Ярошук.

Тренерский штаб калининградской «Балтики» признали лучшим в Первой лиге России по футболу второй месяц подряд. Калининградцы в октябре провели шесть матчей. Четыре из них футболисты выиграли с общим счётом 11:2. При этом у балтийцев есть «сухая» ничья с нижнекамским «Нефтехимиком», а также вылет из Кубка России от екатеринбургского «Урала». Ту встречу подопечные Талалаева проиграли со счётом 0:1 в Калининграде.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», из книги Эрнста фон Заломона «Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer» (18+), ФК «Балтика»