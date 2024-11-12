Вечерний@Калининград: дежурный отказ, полтора года за жизнь и генплан курорта

Калининградская полиция не нашла состава преступления в истории с похоронами 36-летнего горожанина, мать которого столкнулась с целым рядом нарушений со стороны ритуальщиков. Персональные данные женщины без её разрешения передали похоронному агенту, который при оформлении договора использовал бланк другого ИП. А когда она решила поговорить с руководством агентства, выяснилось, что размещённый на сайте телефон принадлежал не муниципальному предприятию, а частной организации.

И это лишь малая часть проблем, с которыми пришлось столкнуться потерявшей сына калининградке. Её историей заинтересовались в СК и прокуратуре, однако затем к делу подключились сотрудники УМВД — и оно «застопорилось». Пообщавшись с похоронщиками и не задав ни единого вопроса самой калининградке, полицейские пришли к выводу, что те действовали в рамках закона. Якобы женщина сама обратилась к ритуальному агенту, а тому о смерти её единственного сына «сообщили соседи». Также со слов агента полицейские узнали про некую «устную договоренность» об условиях его договора с заказчицей… В итоге женщине прислали письмо, в с отказом в возбуждении дела по её обращению. Точку в этой истории ставить рано: калининградка намерена добиваться справедливости. Однако данная ситуация вызывает целый ряд вопросов к правоохранителям, и вопросы эти не из приятных.

Во вторник вновь напомнила о себе проблемная калининградская медицина. Мало того что медиков в регионе катастрофически не хватает, так еще и имеющиеся в наличии далеко не всегда придерживаются главного принципа врача «не навреди». Неверное лечение закончилось трагически для 68-летнего калининградца, принимавшего таблетки, которые были ему противопоказаны. Их ему назначил не потрудившийся дообследовать пациента кардиолог. В итоге мужчина погиб, а его врача признали виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». . Сам медик вины не признал, тем не менее суд приговорил его к полутора годам колонии. Возможно, этот печальный пример даст медикам стимул более тщательно подходить к постановке диагноза и назначению лечения. Хотелось бы верить.

Наименее «освоенный» курорт Калининградской области — Пионерский — в скором времени, видимо, перестанет быть таковым. По крайней мере, первый шаг на пути к «светлому будущему» сделан: региональные власти заказали проект изменений генерального плана муниципалитета на побережье. Информация об аукционе по поиску подрядчика уже опубликована на портале госзакупок, заказчиком выступает министерство градостроительной политики. И хотя потенциальному подрядчику среди прочего предстоит организовать общественные обсуждения проекта изменений в генеральный план Пионерского, в то, что мнения этой самой общественности будут учтены, верится с трудом. Потому что мнений может быть много, а незастроенной земли на побережье остается все меньше. Понимать надо.