Вечерний@Калининград: просто бизнес, застройка пляжа и палеореконструкция ящера

Быть или не быть? Похоже, что для культпросветпространства «Катарсис» этот извечный вопрос решен. Арендодатель сделал выбор в пользу тех, кто может платить больше. «Да, мы не переезжаем. Пока это закрытие, — рассказал владелец «Катарсиса» Александр Мамаев. — Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть».

По словам Мамаева, книжному магазину, который также является площадкой для концертов, творческих вечеров, конференций, выставок и фестивалей, дадут доработать до конца декабря, после чего попросят освободить помещения. Возможно, поклонники и завсегдатаи «Катарсиса» попытаются побороться своё «место силы», собирая подписи и создавая петиции. Впрочем, в последнее время тенденция такова, что в городе К. глас народа почему-то становится неслышным для тех, за кем остается решающее слово, когда на кону выгода и прибыль. А обеспечить прибыль не могут культпросветпространства, но могут алкомаркеты, появляющиеся на каждом шагу. В общем, ничего личного, просто бизнес.

К слову, бизнес в скором времени, похоже, будет править бал и в Янтарном, «осваивая» прибрежную зону. Региональные власти уже утвердили изменения в генплан муниципалитета, разрешающие застройку первой линии у моря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему часть пляжа в Янтарном переводится под многофункциональную общественно-деловую зону. На трех земельные участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, планируют построить ресторан-крабоварню, отель на 40 номеров, СПА и другие туристско-развлекательные объекты. Изменение функционального зонирования в генплане предусмотрено «в целях реализации инвестиционного проекта „Развитие всесезонного туристическо-рекреационного комплекса NORDIC“». Проще говоря, всё ради туристов и содержимого их кошельков.

Что до местных жителей янтарного края, то о них власти тоже не забыли, подготовив и для них новый документ. Правда, адресатов он вряд ли порадует, но тут дело такое, на всех не угодишь, много вас. С 1 января 2025 года на территории Калининградской области повышается предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление также уже опубликовано на сайте регионального правительства. Напомним, что в 2023 году в Калининградской области плата за техосмотр легковых автомобилей уже повышалась, теперь же грядет очередное увеличение цен. Но, как говорится, прогресс не остановить, инфляцию никто не отменял, и вообще — любишь кататься, люби и денежки платить.

Отвлечемся от проблем насущных на созерцание древности. Пусть и не настоящей, а рукотворно воссозданной, но, тем не менее, заслуживающей внимания. Музей Мирового океана на месте скелета кашалота, накануне переехавшего в корпус «Планета Океан», решил разместить скелет гигантской ископаемой морской ящерицы — мозазавра. Этот хищник доминировал в крупных водоёмах в районе 70 млн лет назад, будучи близким родственником соверменных варанов. Останки мощной рептилии впервые были обнаружены в 1764 году. И хотя восьмиметровый скелет не является оригиналом — это палеореконструкция или, проще говоря, муляж скелета древнего хищника, но взглянуть на него хотя бы разок все-таки стоит. Мы так и сделали, а что из этого вышло — узнаете в фоторепортаже Юлии Власовой.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»