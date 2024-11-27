Вечерний@Калининград: коммунальные рокировки, бой с тенью и зарплата дворника

В администрации Калининграда — новый глава комитета ЖКХ. Им стал Максим Федосеев, последние два года управлявший «Калининградтеплосетью». Федосеева назначили на место уволившегося в начале октября по собственному желанию Вадима Борисова, продержавшегося на посту главного городского коммунальщика чуть больше года.
К слову, предшественник Борисова выдержал немногим дольше — около 2,5 лет. Впрочем, возможно Федосееву повезет больше, благо послужной список у него солидный, при этом опыт в коммунальной сфере — внушительный. В частности, в 2012–2015 годах он возглавлял министерство ЖКХ и ТЭК области, а в декабре 2016 года занимал пост зампредседателя правительства региона и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. По всей видимости, скамейка запасных в коридорах администрации давным-давно опустела и покрылась пылью. Кстати, бывший глава комитета ЖКХ Александр Запивалов, возглавляющий сейчас «Чистоту», лет 20 назад был заместителем директора в «Теплосетях», пост директора которого сейчас освободил бывший вице-премьер Федосеев. С другой стороны, может, оно и к лучшему — старые кадры уж точно в курсе наших коммунальных проблем, копившихся годами. Максим Федосеев, например, хорошо знаком с многострадальной историей строительства газпровода до Балтийска. Впрочем, сейчас ему придется решать задачи не регионального, а городского масштаба.
Впрочем, коммунальный сектор — далеко не единственная «вечная» проблема для городских властей. Не менее наболевшей является тема нелегальной торговли на улицах областного центра. Давно уже стала чуть ли не анекдотом «война» мэрии с упрямыми завсегдатаями «Блошки» на Баранова — Пролетарской. Не менее продолжительной и столь же бессмысленной оказалась попытка горвластей «истребить» нелегалов у гостиницы «Калининград»... К слову, подобных «явок» в областном центре много, а сил и ресурсов у мэрии на всех не хватает. Тем не менее вялые попытки привлечь «блошечников» к ответу время от времени предпринимаются. Очередная такая акция с треском провалилась как раз сегодня. Утром в Калининграде прошёл совместный рейд полиции и сотрудников комитета муниципального контроля против нелегальных торговцев на улице Киевской. Правда, из-за оперативного оповещения нарушителей о надвигающейся проверке закончился он составлением всего одного протокола. Чтобы было не так обидно, сотрудники мэрии подогнали к стихийному рынку технику МБУ «Чистота», чтобы демонтировать самодельные прилавки, перекрывающие значительную часть тротуара. Такой вот бой с тенью получился.
Еще одна городская проблема — не менее «хроническая» — нехватка дворников, особенно в осенне-зимний период. Ну, не желают калининградцы делать город чище даже за деньги. К слову, о деньгах. Как выяснилось, оплата труда дворника в областном центре такова, что все вопросы о причинах дефицита желающих поработать метлой или лопатой на благо города К. отпадают сами собой. «Зарплата дворников отличается, так как она зависит от количества участков, которые они на себя берут. За один участок на руки они получают 17 700 рублей. Если говорить о примерах, то можно взять за основу улицу Ольштынскую — она вмещает два с половиной участка», — пояснили в мэрии, добавив, что обычно дворник берёт на себя два участка и в этом случае зарабатывает суть больше 35 тысяч. При этом рабочая неделя у представителей этой нужной, но нелегкой профессии — шестидневная, и каждый день у них два выхода: утренний и дневной, первый с 5:00 до 10:00, а второй — с 13:00 до 15:00. На фоне столь явного несоответствия трудозатрат последующему материальному вознаграждению возникают сомнения, что озвученная на днях губернатором идея привлекать калининградцев зимой к уборке снега «за отдельную плату» окажется такой уж блестящей.
Текст: Оксана Шевченко, фото: пресс-служба горадминистрации, архив "Нового Калининграда