Вечерний@Калининград: коммунальные рокировки, бой с тенью и зарплата дворника

В администрации Калининграда — новый глава комитета ЖКХ. Им стал Максим Федосеев, последние два года управлявший «Калининградтеплосетью». Федосеева назначили на место уволившегося в начале октября по собственному желанию Вадима Борисова, продержавшегося на посту главного городского коммунальщика чуть больше года.

К слову, предшественник Борисова выдержал немногим дольше — около 2,5 лет. Впрочем, возможно Федосееву повезет больше, благо послужной список у него солидный, при этом опыт в коммунальной сфере — внушительный. В частности, в 2012–2015 годах он возглавлял министерство ЖКХ и ТЭК области, а в декабре 2016 года занимал пост зампредседателя правительства региона и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. По всей видимости, скамейка запасных в коридорах администрации давным-давно опустела и покрылась пылью. Кстати, бывший глава комитета ЖКХ Александр Запивалов, возглавляющий сейчас «Чистоту», лет 20 назад был заместителем директора в «Теплосетях», пост директора которого сейчас освободил бывший вице-премьер Федосеев. С другой стороны, может, оно и к лучшему — старые кадры уж точно в курсе наших коммунальных проблем, копившихся годами. Максим Федосеев, например, хорошо знаком с многострадальной историей строительства газпровода до Балтийска. Впрочем, сейчас ему придется решать задачи не регионального, а городского масштаба.

Впрочем, коммунальный сектор — далеко не единственная «вечная» проблема для городских властей. Не менее наболевшей является тема нелегальной торговли на улицах областного центра. Давно уже стала чуть ли не анекдотом «война» мэрии с упрямыми завсегдатаями «Блошки» на Баранова — Пролетарской. Не менее продолжительной и столь же бессмысленной оказалась попытка горвластей «истребить» нелегалов у гостиницы «Калининград»... К слову, подобных «явок» в областном центре много, а сил и ресурсов у мэрии на всех не хватает. Тем не менее вялые попытки привлечь «блошечников» к ответу время от времени предпринимаются. Очередная такая акция с треском провалилась как раз сегодня. Утром в Калининграде прошёл совместный рейд полиции и сотрудников комитета муниципального контроля против нелегальных торговцев на улице Киевской. Правда, из-за оперативного оповещения нарушителей о надвигающейся проверке закончился он составлением всего одного протокола. Чтобы было не так обидно, сотрудники мэрии подогнали к стихийному рынку технику МБУ «Чистота», чтобы демонтировать самодельные прилавки, перекрывающие значительную часть тротуара. Такой вот бой с тенью получился.