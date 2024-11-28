Вечерний @Калининград: слово пацана, о бедном трамвае и добрые люди

В четверг свершилось то, чего жители Калининграда ждали последние два года: открылась новая поликлиника на ул. Согласия. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Новый глава региона Алексей Беспрозванных в середине июня говорил, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября». 29 октября стало известно, что с места ситуация не сдвинулась. В итоге Беспрозванных назвал новый и окончательный срок — 28 ноября. И пообещал кадровые решения. Одним из таких решений, по всей видимости, стало увольнение директора горбольницы № 3. Вторым, менее публичным, — отказ от продления контракта с вице-премьером по социальной политике Ильей Бариновым. Однако многие читатели, уже давно привыкшие к тому, что обещания властей не заканчиваются ничем, отнеслись к названной дате 28 ноября скептически. Но внезапно поликлинику всё же открыли. И именно 28 ноября. Более того, Беспрозванных, как и обещал руководителям СМИ, с которыми он встретился на прошлой неделей, сделал публичным выездное заседание правительства в Советске и встречу с местным населением.

Конечно, полностью сомнения скептиков эти шаги нового губернатора не развеяли — тем более неизвестно, надолго ли хватит его открытости и сможет ли нормально работать поликлиника в условиях жесткого кадрового дефицита или будет так же тормозить, как и онкоцентр. Но зерно сомнения всё же эта история посеяла. Возможно, что наконец и в нашем регионе появились люди, исповедующие подход «пацан сказал — пацан сделал»? Глядишь, так и газ до Балтийска дойдет, и «Домину» у прокуратуры достроят, и вопрос с коррупцией в похоронном бизнесе решат, точечное строительство запретят и откажутся от застройки побережья. Ну, а вдруг?

В Калининграде общественники, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. Как сообщил «Новому Калининграду» один из инициаторов кампании Александр Панфилов, всего на текущий момент собрано 3023 подписи (1003 «живых» и 2020 электронных). Электронные подписи 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а бумажные досылались почтой. «Также по почте я направил детские рисунки с изображением трамвая на проспекте Победы, картину и специальную футболку для Алексея Сергеевича [Беспрозванных], — добавил Панфилов. — Вся посылка с приложениями занимает 189 листов!»

Кто знает, может, в итоге новая власть решит трамваи вернуть на улицы Калининграда? Ну, а вдруг?

Калининградская полиция провела в Московском районе масштабный рейд, который назвала «Чистый город», выискивая и пресекая нелегальную уличную торговлю. Рейд проходил по нескольким направлениям, где-то удачно, где-то не очень. В частности, нелегальные торговцы в районе Балтийского рынка на улице Киевской хоть и понесли незначительные потери из-за сорванного рабочего дня, однако наибольший ущерб почувствовала лишь одна калининградка, торговавшая очками, — на неё был составлен протокол. Никого больше с поличным поймать не удалось, так как при виде сотрудников администрации и людей в форме основная часть торговцев бросила товар и убежала.

Одним протоколом мэрия в этот раз всё-таки решила не ограничиваться. Вскоре после рейда к Балтийскому рынку прибыла спецтехника МБУ «Чистота» и разобрала «баррикады» из самодельных прилавком. Кто знает, — может эти действия реально приведут к каким-то серьезным результатам, а не будут «для фото» и «для галочки»? Ну, а вдруг?

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» сообщил о завершении сбора средств, необходимых на лечение девятимесячного Владислава Мурашкина, родившегося с пороком сердца. В четыре месяца малышу сделали операцию, после которой у ребёнка произошел отёк мозга и обширный инсульт. Три недели Владислав боролся за жизнь, тяжелое состояние не обошлось без последствий — малыш потерял зрение, у него постоянные приступы эпилепсии, новый диагноз — синдром Веста. «Друзья, выражаем искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и помог девятимесячному Владиславу Мурашкину и его семье! „Берег надежды“ собирал средства на дорогу до Москвы к месту лечения, консультации специалистов, курс восстановительного лечения. Всего за неделю мы собрали для малыша 150 000 рублей! Спасибо всем огромное!» — говорится в сообщении фонда. Пожелаем малышу большого здоровья, его родителям — терпения и веры, а всем добрым людям — удачи и счастья.

Текст: Оксана Майтакова, фото: архив «Нового Калининграда», Александр Панфилов, фонд «Берег надежды»