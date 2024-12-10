Вечерний @Калининград: добрые люди, разговор с участковым и судьба равелина

В понедельник «Новый Калининград» рассказал о попавшей в трудную ситуацию семье из Гурьевска. Читатели издания отозвались на беду женщины и подростка — собрали для семьи деньги, привезли продукты. Более того, у семьи теперь не только есть запас продовольствия и средств, но и вновь вернулся газ.

Сразу же после выхода публикации читатели стали звонить в редакцию «Нового Калининграда» с предложениями о помощи. Всего за день средства на возвращение газа были собраны. «Я очень благодарна всем, кто откликнулся. Один мужчина передал 5000 рублей, Галина — 3000, были и другие суммы. Из поселка к нам домой приехала женщина по имени Зуля. Привезла картошку, морковь, лук, соленья и банку варенья. А еще оплатила нам долг за электричество — 3400 рублей. Я вам о нем не говорила, но такая задолженность у меня тоже имелась, как и по остальным коммунальным ресурсам. Нам действительно сейчас трудно. Спасибо за такое неравнодушие!» — рассказала попавшая в беду женщина. Откликнулись и органы соцзащиты местной администрации, «Калининградгазификация» оперативно вернула вырезанный кусок трубы на место.

Калининградцы проявили милосердие и чем смогли, тем помогли больной маме с подростком-студентом, где многое, в том числе — и зарабатывание денег, сейчас лежит на сыне. В таких случаях и правда возрождается вера в людей. Правда, чтобы до этого не доходило, хотелось бы видеть своевременную реакцию властей на зарождающиеся проблемы.

Калининградец Роман Белов — участковый. Несмотря на офицерское звание подполковника, он работает в одном из опорных пунктов Московского района Калининграда, ежедневно разбирая жалобы и заявления жителей. В интервью «Новому Калининграду» полицейский рассказал, как за 20 лет изменилась калининградская преступность, с какими обращениями чаще всего приходят горожане, почему люди с психическими расстройствами продолжают загружать полицию работой и какой опыт он вынес из командировок в Чечню и ЛНР.

Равелин Хаберберг, расположенный на окраине Южного парка (у поворота с Ленинского проспекта на проспект Калинина), планируют реконструировать вместе с прилегающей к нему территорией. Проект приспособления к современному использованию этого исторического объекта, имеющего статус памятника архитектуры регионального значения, собственник решил показать экспертам научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия. Каким было предложение инвестора и почему его отказались одобрить, выяснял «Новый Калининград».

Прокуратура Ленинградского района Калининграда отменила постановление следователей районного ОМВД, которым полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против похоронного агента, занимавшегося организацией похорон 36-летнего мужчины, скончавшегося в декабре 2023 года. Ведомство рассмотрело жалобу матери умершего калининградца на бездействие должностных лиц. Прокуратура установила, что в следственном отделе дважды проводилась процессуальная проверка по сообщению по факту мошеннических действий при оказании ритуальных услуг, в обоих случаях полицейские выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, после прокурорского решения полицейским предстоит вновь приступить к расследованию этой непростой для матери умершего калининградца истории. Итогов расследования, мы уверены, ждут и другие жители региона, узнавшие о смерти близких людей не от медиков и полицейских, а от похоронных агентов, волшебным образом в нарушение закона получавших чужие персональные данные.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», слайды предоставлены Вячеславом Генне