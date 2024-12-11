Вечерний@Калининград: убежище на пробу, ручное управление и взгляд в прошлое

Власти Калининграда решили приобрести «на пробу» мобильное убежище. Конструкция сия, как утверждают в МЧС, способна защитить от ядерного, химического, биологического оружия и других средств поражения.

При этом сделано убежище «КУБ-М» на базе обычного контейнера, состоящего из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Звучит заманчиво, конечно, если б не парочка нюансов. Во-первых, стоит подобная конструкция недешево — 26 млн за штуку. А во-вторых — и это, пожалуй, главное но: вместить убежище может всего 54 человека. Тем не менее на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов было принято решение совершить пробную закупку одного «умного контейнера», а дальше, как говорится, видно будет. Хотя уже сейчас возникают большие сомнения, что подобными «КУБами» власти в состоянии будут обеспечить существенное количество жителей региона. Впрочем, кто сказал, что они в принципе ставят перед собой столь масштабные цели?





В продолжение темы выживания. Скажем прямо: сегодня калининградцев куда сильнее абстрактных убежищ волнуют проблемы более прозаичные, но от этого не менее острые. В частности, отстутствие льготных лекарств, от своевременного получения и приема которых напрямую зависит здоровье, а нередко и жизнь. Перебои с препаратами для льготников стали уже хроническими в Калининградской области, и это признал даже относительно недавно погрузившийся в местные реалии губернатор Алексей Беспрозванных. «Проверил наличие лекарств по льготам на складе областной фармацевтической компании. Именно отсюда они поступают в аптеки поликлиник, где уже жители их получают. <...>По различным категориям своя ситуация. Зачастую возникают проблемы из-за затянутых административных процедур. Решаем точечно. Сейчас налаживаем систему обеспечения медикаментами. Если вы столкнулись с проблемой, то обязательно пишите мне в чат-бот или звоните на горячую линию по льготным лекарствам: +7 (4012) 994 471», — написал в среду глава региона в своем телеграм-канале. Конечно, готовность губернатора лично прийти на помощь жителям возглавляемой им области весьма похвальна. Только вот сложившаяся тенденция, что острые вопросы у нас решаются (и то не всегда) исключительно в режиме «ручного управления», по звонку или обращению в высшие инстанции, совсем не радует.





Ненадолго отрешимся от проблем насущных и обратим взгляд в прошлое. «Новый Калининград» продолжает рассказывать о том, чем жил регион в эти дни 35 лет назад. Обзор основан на публикациях газет и материалах Государственного архива Калининградской области. «Калининградская правда» тогда являлась официальным органом областного комитета партии, «Калининградский комсомолец» — органом областного комитета ВЛКСМ, «Маяк» — изданием обкома КПСС «для предприятий рыбной промышленности». Давайте вместе вспомним, «как хорошо мы плохо жили».





И еще один привет из прошлого, куда более далёкого. Калининградец нашёл в поле золотую монету XVI века и опубликовал ее фото на тематическом форуме. Комментаторы-нумизматы оперативно определили, что мужчина стал обладателем золотого дуката, выпущенного аж в 1576 году в герцогстве Каринтия, которым с XIV века до 1918 года правили австрийские Габсбурги. Неизвестно, какие планы на находку строит ее владелец, однако на последнем аукционе портала нумизматов подобная монета продавалась за 92 475 рублей. Впрочем, не в деньгах счастье. Так ведь?

Текст: Оксана Шевченко, фото: сайт vniigochs.ru, архив Ларисы Новиковой и «Нового Калининграда»