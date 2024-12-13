Вечерний @Калининград: «Дарита», Светлогорск и школы нет, но вы держитесь

Прокуратура Зеленоградского района пытается заставить местные власти построить в городе-курорте новую школу. Прокурор подал иск в суд на администрацию муниципалитета. Две зеленоградские школы — общеобразовательная и гимназия «Вектор» — были переполнены ещё в 2020 году. В связи с чем прокуратура внесла представление в орган местного самоуправления об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления администрация в том же 2020 году сформировала земельный участок под строительство школы на ул. Тургенева. Новое образовательное учреждение должно было появиться в 2025 году, и жители города этого ждали, однако дальше участка дело так и не пошло. На предварительном заседании суда побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Инвестсовет при губернаторе одобрил застройку территории бывших короотвалов предприятия «Дарита», в советские времена носившего название ЦБК-1 и ЦБЗ-1. При этом здания довоенной постройки комплекса предприятия, расположенного по другую сторону Восточной эстакады на ул. Ялтинской, 66, продолжают разрушаться. «Новый Калининград» разбирался, что происходит с территорией бывшего Целлюлозно-бумажного комбината.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском коммерческих объектов, которые выставлены на продажу в Светлогорске. Как и стоило ожидать, самая дорогая недвижимость курортного города в основном связана с гостиничным бизнесом. Некоторые авторы объявлений даже дают прогноз, сколько смогут заработать потенциальные отельеры. Впрочем, есть и другие варианты. Подробности — в нашем обзоре.

Не так давно глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала Зеленоградск городом, в котором праздник каждый день. И этот праздник продолжается, несмотря на тяжелые времена в стране и в мире. Последние несколько лет Зеленоградск украшают к Новому году в стиле европейских городов, используя гирлянды с огоньками «тёплого» света. Как утверждают местные власти, на фоне желтой плитки, которой вымощены улицы города, такие гирлянды дают эффект золотого свечения. Его запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография с сайта cian.ru