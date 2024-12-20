Вечерний @Калининград: реформа выборов, возвращение Сталина и космос — детям

Похоже, история с изменением избирательной системы в уставе муниципалитета выйдет за рамки Зеленоградского округа. Глава региональной ЛДПР Евгений Мишин рассказал, что подобная реформа может затронуть Советск и Гурьевск. По его мнению, она может иметь негативные моменты для всех трёх районов, как было во время муниципальной реформы. Один из таких — так называемый «одноголосный совет», который приведёт к «увяданию» и отсутствию политической альтернативы. Политик отметил, что изменения выгодны «партии власти», которая хочет увеличить своё представительство в округах.

Мишин также заявил, что члены ЛДПР в Советах будут голосовать против внесения соответствующих поправок в уставы муниципалитетов. Его партия выступает за сохранение действующей избирательной системы. По словам парламентария, если сейчас не выразить свой протест, то реформа в будущем затронет и региональное Законодательное собрание. Это не позволит кандидатам по партийным спискам «совершать хорошие дела и поддерживать действительно полезные инициативы от лица своей партии».

Представители калининградского отделения КПРФ обратились к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой одобрить установку памятника Иосифу Сталину в Калининграде. Монумент предлагается разместить в парке Победы. Глава местной компартии Максим Буланов отметил, что в 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в ВОВ и образовании нового региона в составе РСФСР. Более того, феврале 1953 года Иосиф Сталин был избран в депутаты Горсовета Калининграда. В связи с эти Буланов считает, что Калининградская область не должна отставать от других регионов России в части увековечения его памяти. Парламентарий предложил властям региона создать рабочую группу для обсуждения установки памятника Сталину, при этом важно также выслушать мнения людей по этому вопросу.

В калининградском парке имени Юрия Гагарина смонтировали оборудование «космической» детской площадки. Работы там должны завершить к 24 декабря, и поэтому к новогодним праздником площадка, как уверяют горвласти, сможет принять первых посетителей. Пока там завершаются работы по укладке резинового покрытия, а также устанавливают часть второстепенных элементов. Что это за место, и насколько оно уже сейчас выделяется на фоне остальных детских площадок Калининграда и области, выяснял «Новый Калининград».

«Калининградгазификация» изменила стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с 6 декабря 2024 года. Ранее расчёт платы был выполнен в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными приказом Минстроя РФ. В связи с этим организация снизила стоимость работ на восемь наименований услуг. Со всеми изменениями можно ознакомиться в таблице в нашем тексте.

Вадим Марголин — музыкальный продюсер, студийный звукорежиссер, музыкант, продюсер групп «Юность» и Nightcall. «Новый Калининград» пообщался с ним о том, что привело его в музыку, почему калининградским музыкантам сложно пробиться на большую сцену и почему сегодня легче исполнять каверы, чем писать авторскую музыку.

В музее «Дом китобоя» 19 декабря открылась выставка «Дом Советов. Постфактум» (12+). С одной стороны, экспозиция является итогом Всероссийского конкурса концепций паблик-арт-объекта, организованного в этом году. На выставке в планшетном варианте представлены 11 концепций, вошедшие в шорт-лист конкурса. С другой стороны, представлены артефакты, сохранившиеся после разбора здания, а также архивные видеосъемки, посвященные Дому Советов. Вместе с директором музея Александром Быченко проект презентовал историк советской архитектуры Константин Антипин.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»