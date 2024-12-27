Вечерний @Калининград: подробности про Урсу, омут памяти и чистый ручей

В последнюю пятницу 2024 года стали известны некоторые подробности трагедии сухогруза Ursa Major, которая произошла 25 декабря в Средиземном море. Как пояснила «Оборонлогистика», в 13:50 среды экипаж судна услышал три взрыва в районе кормовой части, после чего Ursa Major получил крен на правый борт до 25 градусов. При внешнем осмотре судна экипаж заметил пробоину размерами 50 на 50 см, которая располагалась выше уровня воды на 15-30 см с учётом волнения моря. При этом края пробоины были рваные и направлены вовнутрь. Попытки членов команды судна попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом из-за «едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата». Он шёл из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы, а также из грибка вентиляции балластного танка WB 25 и др. В 15:10 экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке. Двоих членов не нашли.

Позднее «Оборонлогистика» рассказала, что шлюпка с российскими моряками направилась к находившемуся неподалёку судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3». Там их отказались принять на борт, ссылаясь на некий запрет. В компании назвали это «грубейшим нарушением Статьи 10 Международной Конвенции о спасании 1989 года». Спасли россиян два испанских судна. Их разместили в гостинице Картахена.

Норвежская компания Oslo Bulk выступила с заявлением, где рассказала, что спасательными мероприятиями руководил «Координационный центр морских спасательных операций». Компания объяснила отказ своих моряков тем, что к тонущему сухогрузу уже шло судно спасательного центра.

В Калининграде завершилась расчистка Литовского ручья. Всего приведено в порядок 11 участков протяжённостью 2,7 км, со дна ручья изъято более 17 тыс. м³ донных отложений. Работы производились механизированным и гидромеханизированным способом, в зависимости от участка объекта с применением экскаватора-амфибии, многофункционального земснаряда и сохранившиеся немецкие гидротехнические сооружения (шлюзы) для регулирования уровня воды.

Несмотря на то что Калининград признали самым желанным городом для новогодних поездок в этом сезоне, доступные для аренды варианты остались даже за считанные дни до главной ночи года. «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения сайтов сервисов «Авито», «Циан» и «Суточно». Мы выбрали самые дорогие дома в Калининграде и области, в которых можно провести новогоднюю ночь. Отдохнуть компанией на берегу моря или озера, с баней, барной стойкой и танцполом обойдётся в 30 — 55 тыс. рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Главной потерей 2024 года для калининградцев стал Дом Советов, от которого сегодня остались лишь подвалы и фундаменты. Королевская гора (она же Центральная площадь) пока ожидает своей участи, но демонтаж отправил споры о будущем центра города на новый круг. Мы их будем наблюдать и в 2025 году — для этого есть все предпосылки.

Пока рушили советский символ города, город продолжал жить и переживать другие потери, которые этот год приносил чаще, чем обычно. Впрочем, находилось место и для праздников. Вспоминаем этот год вместе с «Новым Калининградом».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», правительство Калининградской области, «Оборонлогистика», с сайтов cian.ru, avito.ru и sutochno.ru