Фотоитоги-2024 от «Нового Калининграда»
Между праздниками и потерями
ЯНВАРЬ
13 января
Открытие
горнолыжного курорта «Горка»
в посёлке Ново-Гурьевское под Озёрском
14 января
На Балткосе шторм
обрушил стену
из биг-бэгов у Западного форта
16 января
«Снег пошёл сверху»: внезапные
осадки
застали Калининград врасплох
ФЕВРАЛЬ
1 февраля
Артефакты из подземного хранилища
сберкассы Кёнигсберга
, обнаруженного на острове Канта
15 февраля
Преголя
вышла из берегов
под Черняховском
20-21 февраля
Калининградский Дворец спорта «Автотор-Арена» впервые
принимает
Кубок России по плаванию
МАРТ
7 марта
Заброшенный комплекс цехов бывшей
скотобойни Розенау
на Аллее Смелых, ставший памятником архитектуры
17 марта
Очередь на участок у Дворца спорта «Янтарный» в полдень в день выборов президента
15-17 марта
Выборы президента России.
Агитация за Путина
в Советске
23 марта
Калининградцы
несут цветы
к стихийному мемориалу на площади Победы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»
30 марта
Цветущая
сакура
у Музея Мирового океана в Калининграде
АПРЕЛЬ
13 апреля
Калининградский регбийный клуб «Балтийский шторм»
победил
московский «Спартак» и получил исторический Кубок Шуляковского
23 апреля
Гастрономическая ярмарка на острове Канта, приуроченная к
300-летнему юбилею
философа
25 апреля
Александр Алексеев на съёмках фильма
«Василий Тёркин»
под Черняховском
28 апреля
Дождливое
открытие
гастрономического «Фиштиваля» в Зеленоградске
МАЙ
7 мая
В Калининграде на линию
выпустили новые «ЛиАЗы»
9 мая
Участники СВО и войны в Афганистане на
параде Победы
в Калининграде
11 мая
Северное сияние
в небе над Калининградской областью
17 мая
Всероссийский
съезд раввинов
в Калининградской синагоге
18 мая
Показательная игра сборной Калининградской области по
волейболу сидя
. В нём принимают участие люди с поражениями опорно-двигательного аппарата
19 мая
Уходящий в историю
Дом Советов
25 мая
Кубок Калининградской области по
регби среди колясочников
25 мая
«Поющий» фонтан
в сквере у Музея изобразительных искусств
ИЮНЬ
1 июня
Открытие
пляжного сезона
в Янтарном
2 июня
Массовый велопробег
«День колеса»
в Калининграде
4 июня
IV Международный
фестиваль «Кантата»
в кирхе Меляукена в пос. Залесье Полесского района
9 июня
Патриарх Кирилл
во время Всенощного бдения в храме св. Николая Чудотворца (старейшая в Калининграде Юдиттенская кирха)
21 июня
Праздник Ивана Купалы
на городище «Ушкуй» под Правдинском
24 июня
Водоплавающих Калининградского зоопарка
выпустили после карантина
по птичьему гриппу
28 июня
Море
смыло новый светлогорский пляж
, насыпанный инвестором
ИЮЛЬ
8 июля
Обломки
Дома Советов
и Кафедральный собор
21 июля
Появление первых баннеров в рамках
предвыборной агитации
на улицах Калининграда
24 июля
Предвыборная агитация в поселке Ясное Славского района
АВГУСТ
2 августа
Встреча
бывшего и будущего
губернаторов на «Калининград Сити Джазе»
10 августа
Участники бугурта в
деревне викингов «Кауп»
19 августа
Начало полноценной работы
регионального онкоцентра
в Калининграде
19 августа
Соревнования по
кайтсёрфингу и вингфойлу
на Куршском заливе
20 августа
Юлия Пересильд на открытии
фестиваля «Короче»
СЕНТЯБРЬ
2 сентября
Пожар в пентхаусе
напротив Рыбной деревни и Кафедрального собора
20 сентября
Инаугурация и официальное
начало эпохи Алексея Беспрозванных
ОКТЯБРЬ
Октябрь
Строительство на Острове здания филиала Большого театра на фоне здания филиала Третьяковской галереи
10 октября
Калининградская
«блошка» вытесняется
городскими властями с улицы Пролетарской
17 октября
Круглая башня замка Нойхаузен (входит в новый маршрут
«Полесское кольцо»
) в процессе реконструкции
22 октября
В Калининградском зоопарке вскрыли 94-летнюю
«капсулу времени»
НОЯБРЬ
6 ноября
Туман
в Калининграде, «затормозивший» город
19 ноября
Прощание с
виллой Эдит
, символом подземелий Кёнигсберга
20 ноября
Переезд
скелета кашалота
из «Глубины» в «Планету Океан»
21 ноября
Последствия
первого снегопада сезона
, ставшего неожиданностью для властей Калининграда
ДЕКАБРЬ
10 декабря
Инвестсовет при губернаторе одобрил
застройку
бывших короотвалов «Дариты»
13 декабря
Зеленоградск
украсили
к Новому году
21 декабря
Презентация
видеомэппинга
на фасаде Музея изобразительных искусств
25 декабря
Жители Балтийска на
встрече с правительством области
26 декабря
На острове Канта в Калининграде
открылась
новогодняя ярмарка
© 2024, «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова