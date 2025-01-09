Вечерний@Калининград: «за деньги да», три лица Скобея и другое кино

Под занавес прошлого года власти Калининграда озаботились созданием положительного имиджа в году наступающем и по традиции провели аукционы среди СМИ на освещение своей деятельности, а также работы горсовета. Общая сумма, которую калининградские чиновники и депутаты направят из бюджета города на собственный пиар в первом полугодии, составит почти 7,44 млн рублей.

Осваивать деньги в обмен на тематические сюжеты и публикации будут «Балтик Плюс» (208 тыс.), «Калининград.Ru» (257,1 тыс.), «Страна Калининград» (1,34 млн), «Новый караван» (250,25 тыс.), «Комсомольская Правда — Калининград» (1,07 млн), а также два телеканала, названия которых пока не объявлены, хотя уже доподлинно известно, что за труды они получат 1,84 млн и 2,47 млн соответственно. Корреспонденты СМИ, поделивших «бюджетный пирог», должны будут готовить материалы самостоятельно, однако затем согласовывать их с муниципальным заказчиком — администрацией Калининграда. Как говорится, любые капризы за ваши (наши?) деньги. И очень сомнительно, чтобы в эти капризы входила критика действий мэрии.

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Калининградский врач Иван Скобей, как выяснилось, един в трех лицах: врачебную деятельность он успешно совмещает с краеведением и писательством. О многозадачности, личном и публичном «Новый Калининград» пообщался с Иваном перед презентацией его новой книги «Медицина Восточной Пруссии», которая открыла неизвестные страницы в истории самого необычного российского региона.

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В минувшую среду в кинотеатре «Заря» в рамках II фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике» состоялась творческая встреча с актрисами Диной Корзун и Анастасией Добрыниной. Актрисы поделились своими воспоминаниями о совместной съемке в картине «Кука» (12+), а также рассказали о своем жизненном и творческом пути. После встречи Дина Корзун поделилась с «Афишей Нового Калининграда» своими мыслями о семейных ценностях, будущем российского кинематографа и запросе на «другое кино».

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Хиты мирового рока в исполнении группы «Air Mix» в «Бастионе», праздничный концерт в Доме офицеров Балтийского флота, игра на балалайке Алексея Архиповского в «Янтарь-холле», домашний матч калининградского «Локомотива» против нижегородской «Спарты» — в традиционном обзоре рассказываем, как провести первые выходные после окончания новогодних каникул.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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