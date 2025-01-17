Вечерний @Калининград: честное губернаторское, холодный Советск и дело ректора

Алексей Беспрозванных прибыл в Калининградскую область 15 мая 2024-го — восемь месяцев назад. Перед новогодними праздниками стукнуло 100 дней, как он находится на посту избранного губернатора региона. Это хороший повод подвести промежуточную черту и сделать своеобразную ревизию его старых обещаний и зафиксировать новые.

Из исполненных — открытие Онкоцентра и поликлиники на Сельме, встречи с жителями Калининградской области, завершение строительства «Планеты Океан» и начало обновления муниципального автопарка Калининграда. Из ключевых проблем, которые пока не удаётся «укротить» — цены на продукты и злополучная свалка в Барсуковке, которая портит воздух в Советске. Власти принимают меры, но их либо недостаточно в борьбе с суровыми реалиями рынка, либо же в дело вмешиваются другие факторы, такие как логистика. Проблемы с логистикой касаются не только растущих цен на продукты, но и ситуации на полигоне ТБО в Барсуковке. У властей есть надежда, что 1 февраля очистные сооружения там всё-таки заработают на всю мощность. С полным списком всех дел и обещаний можно познакомиться по ссылке.

Впрочем, 100 дней — это не тот срок, чтобы требовать немедленного чуда. Однако жители Калининградской области (особенно в нынешних условиях транспортной блокады), ждут от власти шагов к той самой обещанной Беспрозванных цели — сделать регион лучшим в России.

Днём 17 января Советск остался без отопления. Похолодало в 22 жилых домах, детском садике «Колокольчик», гимназии № 1 и в детском отделении Советской ЦРБ. Выяснилось, что ночью на тепломагистрали № 2 произошёл прорыв. Из-за отсутствия отопления в социальных учреждениях региональный Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, а прокуратура решила начать проверку. Правительство Калининградской области после обеда отчиталось, что утечку на магистрали устранили, а тепло вернулось в здания в 12:00.

Против экс-ректора БФУ Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной возбудили ещё одно уголовное дело. Следствие установило, что с ноября 2021 по июнь 2024 обвиняемые присвоили себе свыше 4,1 млн рублей. Схема, как утверждает сторона обвинения, прежняя: незаконные стимулирующие выплаты сотрудникам университета. Таким образом, общая сумма причиненного университету ущербу возросла до 40,9 млн рублей. На принадлежащее Федорову имущество наложен арест. Кроме того, арестованы счета и недвижимость Елены Мялкиной.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих коммерческих объектов, выставленных на продажу в Янтарном. Анализ сайтов avito.ru, cian.ru и move.ru показал, что выбор в этом сегменте недвижимости в посёлке невелик. При этом будущему владельцу самого дорогого объекта придётся расстаться более чем с полутора миллиардами рублей. Претенденты с более скромными запросами уложатся и в 10 миллионов. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»