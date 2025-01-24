Вечерний @Калининград: удар по льготникам, трамвай желаний и роскошь в Полесске

Со следующего месяца расходы калининградских льготников на общественный транспорт, вероятно, существенно возрастут. Стоимость проезда для нескольких категорий пассажиров планируют увеличить городские власти. Проект соответствующего решения горсовета Калининграда опубликован на официальном сайте администрации. Бьющую по кошелькам уязвимых групп населения инициативу муниципалитет никак не комментировал. Если решение будет принято, школьникам придётся добавить на разовую поездку пять рублей — билет подорожает до 20 рублей. Расходы пенсионеров на проездные вырастут в полтора раза — с 300 до 450 рублей. Многодетные и дети-инвалиды также «не останутся в стороне». Общественные обсуждения проекта решения продлятся до 1 февраля 2025 года.

Возвращение трамвая на проспект Победы обошлось бы муниципальному бюджету в несколько миллиардов рублей. Варианты расчётов с суммами от 1,2 до 4,7 миллиардов озвучил в эфире «ГорПросвета» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Однако рассчитывать на такие траты со стороны местной власти едва ли стоит, ведь, по словам чиновников, пути «деградировали» и «значительного увеличения пассажиропотока на этом направлении не планируется». Похоже, одного желания горожан в решении трамвайного вопроса недостаточно.





В пятницу, 24 января, Калининградскую область посетил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он приехал по приглашению губернатора Алексея Беспрозванных. В рамках визита в регион Михаил Мурашко посетил несколько учреждений здравоохранения. Встреча с журналистами и персоналом в новой поликлинике на Сельме — в фоторепортаже Юлии Власовой.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» совершила виртуальное путешествие в живописный Полесский район в поисках дорогих домов, выставленных на продажу. Объекты с самыми высокими ценниками — от 25 до 150 млн рублей — мы обнаружили на «Авито» и «Циан». Расставшись с указанными суммами, покупатели смогут не только наслаждаться жизнью на природе, но и организовать бизнес. Подробности — в нашем обзоре.

В Музее Мирового океана в четверг, 23 января, открылась выставка «Кругосветный пленэр» (6+) Андрея Красильщикова. Экспозиция приурочена к 30-летию первого кругосветного плавания барка «Крузенштерн», которое стартовало в октябре 1995 года и продлилось 312 дней. На торжественном открытии побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использован скриншот с сайта cian.ru