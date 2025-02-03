Вечерний @Калининград: рост выплат, скачок цен и «сюрприз» для льготников

Не самый приятный «сюрприз» ждал калининградских льготников в первые дни февраля. Многие из них не смогли оплатить поездку в общественном транспорте льготными проездными картами. Как выяснилось, срок их действия истёк, а пенсионеры и прочие пользователи об этом вовремя не вспомнили (всего-то пять лет прошло). Уведомление о завершении срока действия проездных, как утверждается, рассылалось, но достаточно оригинальным способом — через проездные билеты, в которые никто обычно не вчитывается. В результате сотни людей оказались в очереди на улице Гагарина, перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок, ведь перевыпустить проездные можно только там. Фотографии «гагаринского стояния» в соцсетях заставили выдвинуться на место представителей администрации города. Там побывала и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

267 762 рубля стоил родителям калининградского школьника борцовский приём, который он испробовал во дворе на своём однокласснике. Десятилетний «борец» в ходе конфликта прыгнул на спину девятилетнему «сопернику», повалил его на землю, одновременно подогнул левую ногу, и повернул её. В результате ребёнок получил закрытый перелом обеих костей голени. Мальчик длительное время не мог самостоятельно передвигаться, проходил лечение, был вынужден избегать нагрузок, в общем, испытал на себе все «прелести» серьёзной травмы. Суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда, а в пользу его матери — материального ущерба.

5 февраля завершится приём заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов на портале госуслуг. Такая возможность предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Основные же нововведения, вступающие в силу в этом месяце, касаются социальной сферы. В начале февраля были проиндексированы 40 социальных выплат. Размер материнского капитала приблизился к миллиону рублей, а пенсии «прибавили» задним числом.

С 1 февраля в России было проиндексировано 40 социальных выплат, включая пенсии и пособия на детей. Повышение соответствовало уровню годовой инфляции — 9,5%. Цены, как водится, тоже сразу «подтянулись». Условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала менее чем за месяц (с 10 января по 1 февраля) во всех трёх торговых сетях, участвующих в ежемесячных мониторингах. И если в «Виктории» разница на этот раз была незначительной — 3,8 руб., то «Пятёрочка» прибавила сразу 169,2 руб. Разница в «Спаре» составила 110 руб. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»