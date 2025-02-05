Вечерний @Калининград: атомизация общества, льготный проезд и котлеты для бедных

В центре внимания остаётся черняховская трагедия. В среду суд заключил под стражу 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 7-летнего пасынка. Также возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» — черняховца подозревают в применении физической силы к 12-летней сестре погибшего мальчика. По данным следствия, отчим еще в декабре сломал ребенку руку.

«При этом ни мать девочки, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости, и её госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме этого, и отчим, и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы», — подчеркнули в региональном управлении Следственного комитета. Кроме того, на основании проверок прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности правоохранительных органов, повлекшей смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, должностными лицами органов полиции вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей не были выявлены административные правонарушения в действиях 42-летнего мужчины, который наносил побои малолетним детям от первого брака своей жены. Отсутствие должной профилактической работы повлекло тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в убийстве злоумышленником 7-летнего пасынка в квартире по месту жительства семьи в Черняховске.

Вопросы тут, конечно, не к только полиции и к органам соцзащиты, образования и прочим властным структурам. Они в целом к нашему обществу, которое стало настолько атомизированным и разобщенным, что не смогло увидеть и предотвратить трагедию, которая разворачивалась рядом, буквально в двух шагах. Что сделать, чтобы подобное не повторилось впредь, — видимо, над ответом на этот вопрос нужно думать всем вместе, не перекладывая ответственность на кого-то другого.

Как сообщил в среду паблик администрации Черняховска, в связи с трагической гибелью 7-летнего Даниила 6 февраля на территории округа объявлен днём траура. Прощание с мальчиком пройдёт 6 февраля в 13:00 в кафедральном соборе Архангела Михаила по адресу: г. Черняховск, улица Суворова, 20.

«Новый Калининград» выражает соболезнования близким мальчика и всем, кого затронула эта трагедия.

Мэрия Калининграда в среду сообщила о причинах, из-за которых власти решили повысить стоимость проездных для льготников и разового проезда для школьников. Стоимость проездного для пенсионеров, напомним, хотят увеличить сразу в 1,5 раза. Власти обратили внимание, что тариф не пересматривался с 2014 года, а за десять лет стоимость разовой поездки возросла в два раза (на основании чего сделаны расчёты, администрация не сообщила). Тариф для школьников в последний раз пересматривался в 2017 году. Конечно, хотелось бы, чтобы в Калининграде было, как в Москве, где проезд для пенсионеров бесплатный, много льгот и адекватные цены на продукты и тарифы на коммуналку. И мы всегда помним о главном обещании губернатора Алексея Беспрозванных — сделать наш регион лучшим в России, а это означает, что лучше столицы тоже. Однако ж всё чаще складывается ощущение, что достичь этого можно будет лишь одним способом — присоединив Калининградскую область к Москве.

В традиционном уже дайджесте калининградских газет 35-летней давности вспоминаем, чем жила область в начале 1990 года. «Калининградский комсомолец» в публикации «Наша боль, наша „Совесть“» рассказывал об идее создания благотворительного фонда «Совесть» — хозрасчетной некоммерческой организации кооператоров. Глава организации Владимир Фурутин утверждал, что в 1990 году в области 2,5 тысячи людей нищенствовали, 900 из них были лишены внимания. Организация собиралась покупать мясо по госцене, организовать производство котлет и бесплатно развозить их старикам. О других темах, поднимавшихся на страницах газет 35 лет назад, читайте в нашей публикации.

Четверть века Валентина Покладова вела на местном телевидении передачу о культуре и искусстве «Вернисаж», параллельно возглавляя отдел в Калининградской областном историко-художественном музее (КОИХМ). Она организовала бессчетное количество выставок, запустила множество проектов, открыла целую россыпь талантов. В интервью «Новому Калининграду» она рассказала, с каким трудом в 80-х годах прошлого века Калининград из «культурной пустыни» превращался в «сад искусств», при каких обстоятельствах в нашем городе произошло «второе рождение» Гофмана и как однажды на выставку в КОИМХ она привела лошадь, которую пришлось поднимать на лифте.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», из архива Альберта Зайцева