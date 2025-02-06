Вечерний@Калининград: след физраствора, освоение «Планеты Океан» и уикэнд близко

В конце осени из калининградских аптек исчез физраствор. Это вызвало понятное волнение у жителей региона, поскольку натрия хлорид входит в список жизненно важных препаратов и весьма востребован в медицине. И пропажа подобного препарата не могла пройти незамеченной. Калининградцы писали губернатору, пытаясь выяснить у главы региона, «кто виноват» и «что делать», а жители «большой России», которых также затронула проблема, искали ответа аж у президента.

Между тем, как выяснилось, одной из причин исчезновения физраствора из аптек стало усиление работы национальной системы маркировки и отслеживания препаратов «Честный знак».  «Раньше в аптеках продавалась категория физраствора, в том числе по маркировке предназначенная для стационаров. <...>Его также отправляли в розничную сеть. Однако около шести месяцев назад контроль благодаря системе „Честный знак“ усилился, в итоге продавать предназначенный для стационара физраствор в розницу стало нельзя», — пояснил генеральный директор сети аптек Дмитрий Яговдик. . В общем, все как обычно: хотели как лучше, а вышло как всегда. Ситуация с препаратом не разрешилась до сих пор, однако «свет в конце тоннеля» вроде как забрезжил: по словам эксперта, на этой неделе какое-то количество физраствора для физлиц обещает привезти в область один из местных поставщиков. А поэтому есть вероятность, что препарат появится в одной из аптечных сетей. Доброй охоты! 

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Калининградская область стала одним из лидеров антирейтинга по числу загрязнённых водоёмов в России. В 2024 году в регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр. Хуже ситуация только в Мурманской области, где зафиксировано 120 подобных случаев. Учитывая планы властей янтарного края по развитию туризма, причем не только на побережье, но и в других, менее посещаемых приезжими, частях региона, лидирующая позиция в подобном «топе» явно не добавит области привлекательности в глазах потенциальных отдыхающих. Да и местным жителям, прямо скажем, радости мало.

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Строители корпуса «Планета Океан», который возводился больше 10 лет, завершили свою часть работ, здание ввели в эксплуатацию. Следующий шаг — передача объекта в ведение Музея Мирового океана. Открытие «Планеты Океан» предполагается в несколько этапов. К 12 апреля — ко дню рождения Музея Мирового океана — первых посетителей примет образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Затем поэтапно, в течение года, будут открываться экспозиционные залы, аквариумы и библиотека. В настоящее время в корпусе продолжаются работы по созданию экспозиций, тем не менее, руководство ММО пригласило представителей СМИ в «Планету Океан», чтобы продемонстрировать, что уже сделано, и рассказать, что еще предстоит сделать в ближайшие месяцы. Как выглядит «неизведанная планета» сегодня — показываем в нашем фоторепортаже.

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Концерты в «Калининград Сити Джаз», «Бастионе» и «Ялте», трибьют «Depeche Mode» в исполнении группы «Лондон Париж» и симфонического оркестра в «Янтарь-холле», чемпионат и первенство Калининградской области по кикбоксингу в Светлогорске, кинопоказы в Доме молодёжи и Доме офицеров Балтийского флота, реконструкция взятия города Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как провести предстоящие выходные.

Текст — Оксана Шевченко. фото из архива «Нового Калининграда»

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