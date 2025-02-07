Вечерний@Калининград: Монстроград в «Юности», жалобы на газовщиков и снова КПРФ

Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области в преддверии 15 февраля, когда отмечается годовщина вывода войск из Афганистана, подняла проблему наступления развлекательных аттракционов на памятный мемориал в парке «Юность». В 2025 году зону около мемориалов стилизовали под мультфильм «Монстры на каникулах». Среди памятных туй поставили скелетонов. Мемориал, созданный в конце 90-х в память о воинах-интернационалистах, оказался в окружении аттракционов.

Оказалось, что 20 с лишним лет назад, когда власти заключали договор с частником, передавая ему в аренду городской парк, почему-то упустили нюанс со статусом мемориального места, появившегося задолго до «возрождения „Юности“». Сегодня, по сути, ветераны-интернационалисты оказались на птичьих правах, вынужденно соседствуя с «Монстрами на каникулах». И обвинять здесь парк вряд ли есть основания — вопросы нужно задавать властям. Подробнее читайте в нашей публикации по ссылке.

В Черняховске задержали мать убитого 7-летнего мальчика. Её подозревают в истязании собственных детей. По версии следствия, 30-летняя женщина и её 42-летний супруг с сентября 2023 года по февраль 2025-го подвергали двух малолетних детей подозреваемой избиениям, лишали их воды, запугивали и всячески унижали. Они также причиняли детям физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.

В редакцию «Нового Калининграда» поступило несколько обращений — жалоб на действия АО «Калининградгазификция», которое теперь является монополистом по проверке газового оборудования в домах или квартирах. Калининградцы жалуются на то, что газовщики приходят с платными проверками чаще одного раза в год. Проверки оборудования обязательны и обходятся собственником недешево — от 800 рублей за одну газовую плиту до 4000, если в доме есть газовые котел, плита, духовка, датчик и счетчик. Что говорят жители и как на это отвечают в организации, можно прочитать по ссылке.





Снова неспокойно внутри регионального отделения КПРФ. На этот раз о недовольстве руководством компартии рассказали в Славске. Бывший второй секретарь районного комитета Славска, местный депутат Константин Смирнов рассказал, что в их районе более 20 членов КПРФ заявили о своём выходе из партии. При этом для официальной подачи письменного заявления им мешает «рейдерский захват райкома»: некому относить документ, потому что состав нового районного комитета, по словам Смирнова, нелегитимен. Он также заявил о том, что на него завели персональное дело в компартии, а другие коммунисты вышли из КПРФ из-за «нездоровой обстановки». Первый секретарь регионального отделения КПРФ Максим Буланов рассказал, что «впервые услышал» об исходе членов из партии.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»