В Черняховске задержали мать убитого мальчика по подозрению в истязании детей

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В Черняховске задержали мать убитого семилетнего мальчика. Её подозревают в истязании собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Отмечается, что решение о возбуждении уголовных дел приняли на основании сведений, полученных во время расследования уголовного дела об убийстве 7-летнего мальчика. По версии следствия, 30-летняя женщина и её 42-летний супруг с сентября 2023 года по февраль 2025-го подвергали двух малолетних детей подозреваемой избиениям, лишали их воды, запугивали и всячески унижали. Они также причиняли детям физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.

В качестве пояснения СК отметил случай, когда женщина знала о том, что её супруг повредил руку 12-летней дочери, но не обратилась своевременно в медучреждение, оставив её без помощи. Подозреваемая также не помогла сыну, которого избил мужчина, так как действовала с ним «по совместной договорённости». Это в итоге привело к смерти мальчика.

«Следственными органами регионального управления СКР в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „а“, „г“, „е“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении СК. Отмечается, что в ближайшее время ей выдвинут обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим, и мать заставили ребенка сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. 5 февраля суд заключил под стражу жителя Черняховска, которого обвинили в убийстве малолетнего.

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