Вечерний @Калининград: электротарифы, те самые ценники и пособие не для всех

«Отказано в предоставлении услуги. Причина отказа — наличие у заявителя доходов в размере менее 4 МРОТ за расчётный период», — подобные сообщения в наступившем году начали получать семьи, претендовавшие на продление единого пособия на детей. Для многих это стало неожиданностью, ведь ранее они получали выплату, и доходы семьи за год существенно не изменились. Как оказалось, всё дело в новых правилах начисления пособия. Оно «не светит» не только заработавшим «слишком много». Отказывают и тем, чей доход за год оказался ниже 89 760 рублей. Но самое удивительное — требования, вступившие в силу 1 января 2025 года, «задним числом» распространили и на прошлый год. «Новый Калининград» разбирался, почему нововведения сокращают число получателей меры поддержки.


Региональная Служба по госрегулированию цен и тарифов намерена дополнительно оценить уставленные в регионе диапазоны потребления электрической энергии. Таким образом власти отреагировали на опасения владельцев жилья, для которых с 1 июля стоимость киловатт-часа дорожает практически в два раза. Между тем в других регионах СЗФО диапазоны для льготного тарифа на электричество гораздо шире.


Одной из главных тем четверга вновь оказались специальные ценники, которые в Калининграде называют то «синими», то «голубыми». Областные власти продолжили мониторинг в торговых сетях, участвующих в региональной программе доступных цен. Одну из торговых точек в областном центре — магазин «Ю-Маркет» на Советском проспекте — посетила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова, а вместе с ней — журналисты. Цены зафиксировала и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


15% калининградцев, которые, согласно одному из опросов, планируют отмечать День влюблённых, найдут, где интересно провести время в ближайший уикэнд. Мероприятия для романтичных натур пройдут в Музее искусств, «Янтарь-холле» и «Бастионе». Будет чем заняться и тем, кто сторонится западных праздников. В Светлогорске споют «Градусы», в историко-художественном музее будет звучать джаз, а во дворце спорта «Янтарный» сыграет «Локомотив». Ещё больше вариантов для запоминающихся выходных — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

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