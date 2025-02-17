Вечерний @Калининград: 60% поликлиники, спасение на льду и в гостях у учёных

Минздрав Калининградской области рассчитывает открыть поликлинику на ул. Марины Расковой в июле 2025 года. В настоящее время объект готов на 60%. Подрядчик обещает сдать его в мае. На установку оборудования, получение санэпидзаключения и лицензии на медицинскую деятельность региональные власти закладывают ещё порядка двух месяцев. Впрочем, жители региона давно привыкли к тому, что сроки строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов в области — величина достаточно условная. Подрядчик — скандально известная компания «Мириам» — ранее уже столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта. Какие препятствия могут таить в себе оставшиеся 40% работ, остаётся только догадываться.


Прогулка по Нижнему озеру в минувшие выходные стала по-настоящему зрелищной для многих калининградцев. С 15 по 17 февраля там проходили совместные занятия личного состава пожарно-спасательных частей по отработке навыков спасения людей на водных объектах в зимнее время года. Случайные зрители тренировки воочию убедились в том, насколько хрупок лёд при слабых морозах и сколько усилий может потребоваться, чтобы спасти пренебрегающих нормами безопасности.


«Новый Калининград» пообщался с министром природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксаной Астаховой и выяснил, какие планы она строит в связи с новым местом работы, как намерена решать вопросы с арендаторами, рубившими лес с нарушениями, куда власти собираются потратить «речной» миллиард рублей и почему сбор валежника в регионе может вызвать вопросы у лесничих. Об этом и не только читайте во второй части беседы.


В СМИ периодически появляются новости о том, что калининградские учёные придумали какой-то новый необычный продукт питания: кофе из топинамбура, печенье из минтая, мармелад из рыбной чешуи и так далее. «Новый Калининград» побывал в гостях у учёных кафедры пищевой биотехнологии Калининградского государственного технического университета и познакомился с их любопытными разработками, которые по большей части пока недоступны широкому кругу потребителей.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

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