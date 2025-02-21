Вечерний @Калининград: курьер мошенников, электропобеда и снова о человейниках

В пятницу полиция рассказала о задержании курьера-пособника мошенников, которые летом 2024 года обманули учителя музыкальной школы из Калининграда. Злоумышленники вынудили её продать квартиру и заполучили 4,6 млн рублей, вырученных от сделки. Деньги они получили через курьера, на счету которого, кстати, еще одно похожее преступление, и тоже в Калининграде. В сумме он помог мошенникам обмануть пенсионеров более чем на 8 млн рублей.

Подозреваемого поймали в Кургане. Сам он из Сочи, и в Калининград прилетел, с его слов, по работе, которую нашёл в интернете. За выполнение задач получил свою долю — 200 тыс. украденных рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а жителя южного города на время расследования заключили под стражу. Есть надежда, что задержанный поможет отследить мошенническую цепочку до конца.

Это также повод надеяться, что каждый подобный случай рано или поздно будет раскрыт. Только вот поимкой злоумышленника жертвам не поможешь — средства уже вряд ли вернут. Мы в очередной раз призываем читателей не реагировать на предложения о «безопасных счетах», восстановлении доступа к банковскому приложению и т.д. А если слова собеседника «на другом конце провода» кажутся вам правдивыми, положите трубку и перезвоните по официальному номеру организации. Следуя этим простым действиям, ваши средства и имущество останутся в безопасности.

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области пообещала внести корректировки в размеры первого диапазона тарифа на электроэнергию. При этом конкретные цифры новых параметров пока не называются. На этой неделе принято новое постановление Правительства РФ, которое расширяет возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для населения, проживающего в жилых и (или) садовых домах, не газифицированных и оборудованных электроотопительными установками в отопительный период. Документ также подразумевает перерасчёт стоимости электроэнергии за январь и февраль 2025 года. Однако пока нет ответа на вопрос, что делать жителям негазифицированных квартир, которые отапливаются за счет электричества. А это — немалая часть Балтийска.

Заслуженный архитектор России Вадим Еремеев считает, что Калининграде отсутствует общая концепция застройки, поэтому застройщики «втыкают» свои дома там, где считают нужным. Архитектор обратил внимание, что в прежние времена застройка в областном центре была комплексной, сначала рассчитывалось, сколько нужно школ, поликлиник, детских садов для того или иного района. Сам Еремеев в советские времена много лет возглавлял региональное отделение Союза архитекторов, высказывался против снова Королевского замка. Полностью интервью с заслуженным архитектором читайте на нашем сайте в понедельник.

Геннадий Филиппович — актёр Калининградского драматического театра, в портфолио которого более 70 разных ролей. Но также он и фотограф, которого можно увидеть на различных мероприятиях. А в интерактивной инсталляции возле Кафедрального собора он предстает в образе Иммануила Канта. В интервью «Новому Калининграду» Геннадий Филиппович рассказал, как он сочетает два вида искусства — театр и фотографию, кто был его учителями, а также о своем понимании театра, его роли в современной жизни.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Светлогорск в поисках самых дорогих квартир. Изучив предложения сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», мы отследили, как выросли цены в топовых ЖК с декабря 2023 года. Вместе с новостройками во всё тех же «Променаде» и «Руси» в подборку попала и «вторичка», правда, тоже не для простых покупателей. Стоимость квадратного метра доходит до 792 тыс. рублей, а всего объекта — до 120 млн. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», с сайта cian.ru