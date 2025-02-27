Вечерний @Калининград: сила слова, колония для прокурора и дискуссия о парке

Городской совет депутатов Калининграда передумал повышать тариф на проезд для льготных категорий граждан в общественном транспорте. В обновленном проекте постановления указаны лишь технические правки. Так, в документе хотят указать, что льготный проезд осуществляется не только на основании карты «Волна Балтики», но и «на основе льготных бесконтактных банковских карт, экземпляров специализированного мобильного приложения „Волна Балтики“». Документ должен вступить в силу уже в ближайшие выходные, хотя его общественное обсуждение проходит до 5 марта, а сам горсовет соберется также не раньше следующего месяца.

Как утверждают источники, поводом для подобного отката в решении властей Калининграда стало совещание с участием губернатора, причиной которого послужили возмущения людей. На нём глава региона попросил показать ему экономику транспортных предприятий. Мы помним попытки городских властей оправдать повышение стоимости разовой поездки для школьников, многодетных, детей-инвалидов, пенсионеров и т.д. тем, что тариф для льготных категорий не менялся 10 лет. При этом тогда сроки введения нового расчёта стоимости не называли. В Горсовете тогда не комментировали появление документа и причины возможного решения. Но получается так, что поднявшаяся из-за публикаций в СМИ и соцсетях волна негодования людей по поводу повышения тарифов для пенсионеров и школьников сподвигла власть к пересмотру этой инициативы.

На всякий случай: проект постановления доступен на сайте администрации по ссылке. Дата завершения общественных обсуждений — 5 марта 2025 года. Замечания и предложения к проекту принимаются по ул. Павлика Морозова, д. 6/8, каб. 19, электронный адрес shterbakova_es@klgd.ru.

Бывшего руководителя прокуратуры Немана Антона Тюрина приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взятку. Приговор вынесли 21 февраля. Суд установил, что в 2023 году Тюрин за взятку в размере 300 000 рублей от подрядчика обещал снизить штраф из-за срыва сроков исполнения госконтракта по капитальному ремонту моста в Неманском округе. Суд также вынес приговор Дмитрию Гуторову, который выступил в деле посредником. Он хотел получить от предпринимателя 200 000 рублей, не ставя об этом в известность Тюрина. Его приговорили к пяти годам и одному месяцу колонии.

Концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» губернатор Алексей Беспрозванных представил на прошлой неделе в своем телеграм-канале. Там же он сообщил, что проект будет реализован в парке Победы в Калининграде. В среду концепцию парка вынесли на обсуждение Совета по культуре при губернаторе. За дискуссией, которая длилась около часа, следил журналист «Нового Калининграда».

Масленичные гуляния, концерты любимца женской аудитории Егора Крида и звезды мировой оперной сцены Алессандро Сафина, выставки, лекции и дискуссии, очередные матчи «Локомотива» и «Балтики» — рассказываем, как провести первые весенние выходные. О мероприятиях в Калининграде 1-2 марта можно прочитать по ссылке.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»